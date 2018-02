Szíriai tűzszünet kérdőjelekkel

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúan szavazott a szíriai tűzszünet mellett. A határozat szerint a szembenálló feleknek humanitárius okokból legalább 30 napra haladéktalanul fel kell függeszteniük fegyveres akcióikat. A „tartós humanitárius szünet” révén segélyszállítmányokat juttathatnak el a rászoruló civil lakosságnak, illetve orvosi segítséget nyújthatnak a sérülteknek.

A Svédország és Kuvait által benyújtott határozattervezet sokáig Oroszország ellenállásán bukott meg. Napokon át zajlottak a tárgyalások. Csütörtökön már úgy látszott, sikerül közös nevezőre jutniuk a BT tagjainak, s elfogadniuk a javaslatot, ám 24 órával eltolták a szavazást. Pénteken aztán ismét az egynapos halasztás mellett döntöttek. Szombaton végül elfogadták a javaslatot, az ülés azonban kétórás késéssel kezdődött el. A rezolúció hiányossága, hogy nem határoz meg ellenlépéseket, nyomásgyakorlási eszközöket abban az esetben, ha valamelyik fél nem tartja magát a fegyvernyugváshoz.

A BT nyugati tagjai elutasították Oroszországnak azt a javaslatát, amely szerint minden segélyszállítmányt a damaszkuszi kormánynak is jóvá kell hagynia. Mivel a Kreml további garanciákat követelt, ezért a világszervezet legfőbb grémiuma két hét múlva ismét összeül, hogy értékelje a tűzszünet tapasztalatait.

Moszkvának azt ugyanakkor sikerült elérnie, hogy a tűzszünet nem vonja magával a dzsihadista csoportok, az Iszlám Állam (IS), illetve az al-Kaida elleni támadások leállítását. Ez azonban komoly veszélyeket rejt magában, hiszen a Bassár el-Aszad szíriai elnök által fémjelzett kormányerők olyan lázadócsoportokat is terrorista alakulatoknak tartanak, amelyeket a nyugat nem. S az is kérdés, hogy ez a kitétel milyen hatást gyakorol a kelet-gútai helyzetre. A térséget ugyanis dzsihadista csoportok uralják. Ezért felmerül a kérdés, az Oroszország által támogatott kormányerők felhagynak-e a régióval szembeni légitámadásokkal? A térségben rekedtek számát 400 ezerre becsülik, s a légicsapások következtében legalább félezer polgári személy vesztette életét, köztük 127 gyermek. A szíriai hadsereg szombaton is folytatta támadásait a lázadókkal szemben, s vasárnap is fegyverropogásról számoltak be Damaszkuszból.

Röviddel a BT-ben lezajlott szavazás előtt Törökország felszólította a nemzetközi közösségeket a kelet-gútai légicsapások leállítására. Recep Tayyip Erdogan elnök szóvivője, Ibrahim Kalin a Twitteren azt közölte, útját kell állni a mészárlásnak. Aggodalmát fejezte az események kapcsán Ferenc pápa államtitkára, Pietro Parolin által. Közleménye szerint a Vatikán támogatja a tűzszünetet.

R. T.