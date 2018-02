May két tűz között

A brit kormányfő pénteki programbeszéde határozza meg az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok irányát.

Rövid ideig tartott Theresa May öröme a vidéki hivatali rezidenciáján, a buckinghamshire-i Chequersben megrendezett csütörtöki nyolcórás miniszteri csúcstalálkozó után. A Brexit szempontjából legbefolyásosabb tizenegy miniszter, illetve főtanácsadó részvételével tartott értekezlet nyomán a brit lapok azt a következtetést vonták le, hogy az egykori “maradók”, élükön Philip Hammond pénzügyminiszter, illetve a Boris Johnson külügy- és Michael Gove környezetvédelmi miniszter vezette “távozók” békés egymás mellett ülésben tárgyalták meg és kényes egyensúlyt értek el az Európai Unióval 2019. március 29. után kialakítandó viszonnyal kapcsolatos kérdésekben.

A Financial Times név nélkül idézte a kabinet egyik tagját, aki szerint a Brexit-pártiak kerekedtek felül. Más források szerint az “őszintén pozitív hangulatú és lényegi megbeszélés kimenetelével mindkét tábor elégedett lehetett”. Szokás szerint frappánsan reagált még péntek délelőtt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, aki “információk hiányában nem kívánta kommentálni a tanácskozás eredményeit”, de megjegyezte: “Nem én vagyok a brit kormányfő, bár Nagy-Britannia jól járna, ha én lennék”.

A chequersi maraton végeztével úgy látszott, a kormány alkalmazkodna az EU szabályaihoz, különösen például az autó- és a vegyipar területén, majd attól a megfelelő időben és fokozatosan távolodva a szigetország eljutna a “Kanada plusz-plusz-plusz” elven működő együttműködéshez, melyben a szabadkereskedelem az egységes piac és a vámunió “béklyóit” lerázva valósulhatna meg. A még a hétvége beállta előtt tájékoztatott Donald Tusk, az Európa Tanács elnöke “színtiszta illúzióként” értékelte a plánumot, hozzátéve, a szigetország látszólag még mindig abban bízik, hogy a “kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad”. A lengyel politikus csütörtökön Londonban folytat “sorsdöntőnek” minősített megbeszélést a brit kormányfővel.

Theresa May a patinás vidéki kúrián elért kompromisszumra készült felépíteni most péntekre kitűzött újabb programbeszédét, melyben az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni együttműködéséről kialakított vízióját ismerteti. Emelkedett hangulatát alaposan elronthatja az a fejlemény, hogy több mint tíz tory képviselő csatlakozott ahhoz a közös konzervatív-munkáspárti törvénymódosítási indítványhoz, melynek célja a vámunió folytatása. A Sky News hírcsatornán megszólaló befolyásos munkáspárti politikus, Chuka Umunna szerint tizenegy konzervatív honatya kész az ellenzékkel szavazni, ugyanúgy, mint azt egy hasonló voks során tette múlt év decemberében. A tory rebellisek egyik hangadója, Anna Soubry, aki Theresa May általi gyors leváltásáig az üzleti életért felelős miniszteri tisztséget töltötte be, “pragmatikusnak”, sőt “nemzeti érdeknek” nevezte “egy” (nem a) vámunió fenntartását. Mint ismeretes a kisebbségi konzervatív kormány parlamenti működőképességét az északír koronahű Demokratikus Unionista Párt tíz képviselője biztosítja, így egy futballcsapatnyi tory könnyen vereséget mérhet a miniszterelnök asszonyra. A The Times napilap emlékeztet: ha a törvénymódosítás megkapja a többséget, a kormánynak “minden lehetséges lépést meg kell tennie, hogy vámunión alapuló kereskedelmi szerződést vívjon ki az Európai Unióval”. Hétvégi hírek szerint May a konfliktus elől megfutamodva legkorábban áprilisra halasztotta a küszöbön álló alsóházi szavazást.

Theresa May programbeszédét megelőzően ma Jeremy Corbyn, az ellenzék vezére ismerteti a Munkáspárt aktuális Brexit-politikáját. Újabb nyomást gyakorolva a kormányra a veterán vezető is egy vámunió mellett fog kiállni, miután pártjának vagy nyolcvan meghatározó személyisége sürgeti őt az egységes piac folytatásának támogatására is. A Demokratikus Unionisták viszont helytelenítik az egységes piacot és a vámuniót, miközben a múlt év decemberében elfogadott, várhatóan szerdán napvilágra kerülő kilépési megállapodás szerint amennyiben nem találnak más megoldást, Észak-Írországnak a vámunióban kell maradnia.

R. Hahn Veronika (London) írása a Népszavának