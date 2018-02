NB I - Megemlékezés, hózápor és gólok az első fordulóban

Közönségszórakoztató rangadót nyert a Ferencváros a labdarúgó NB I 20. fordulójában, így bár a Videoton is győzött, az FTC őrzi előnyét a tabella élén.

A megemlékezés jegyében kezdődött a szezon.

A Szusza Ferenc Stadion Megyeri úti bejáratánál égtek a gyertyák és mécsesek a csütörtökön tragikusan fiatalon elhunyt néhai Újpest-csatár, Lázár Bence emlékére, akire a lelátó népe több üzenettel - a hazai kapu mögötti szurkolótábor például egy több tíz méteres molinóval - és rigmussal emlékezett. A lila-fehérek honlapjához hasonlóan a szombati meccsfüzet borítója és a meccslap is fekete-fehérbe borult, a Haladás ellen 1-0-ra megnyert találkozó előtt pedig Lázár pályán töltött legszebb pillanatai elevenedtek meg az eredményközlőn. Ott, ahol a 16. percben 60 másodpercig Lázár Bence portréja szerepelt, hiszen Lázár 16-os mezben futballozott Újpesten. Megható, tiszteletteljes pillanatok voltak.

Természetesen az idénynyitó forduló rangadója, a listavezető FTC és a címvédő Budapest Honvéd összecsapása is gyászszünettel kezdődött.

A sűrű hóesésben és zimankós hidegben elkezdődő dél-pesti derbi előtt az üldöző Videoton (amely korábban a Vasast győzte le 2-1-re) pontszámban utolérte az éllovast, így duplán bosszankodhattak a hazai drukkerek, amikor Eppel Márton a 19. percben előnyt szerzett a kispestieknek. Mindez mégsem roppantotta össze a hazaiakat, a térfélcserére már 3-1-es hazai vezetésnél került sor.

A második játékrészben újabb hópelyhek már nem, ám találatok még potyogtak a Groupama Arénában. Az újból eredményes Eppel 3-2-re felhozta csapatát, majd büntetőt rontott a bajnokcsapat; Davide Lanzafame hibája megbosszulta magát, végül 5-2-re nyert a hajrában kétszer eredményes FTC.

"Az első félidő kezdetén a havazás eléggé megnehezítette a dolgunkat, a vendégek vezetéséig nem igazán találtuk a játékunkat. Később fordítani tudtunk, a második félidő elején pedig akár el is dönthettük volna a meccset. Majdnem ráfizettünk a kihagyott helyzetre, egy hiba után ugyanis a vendégek megszerezték a második góljukat, a kivédett tizenegyes viszont komoly lélektani előnyt jelentett a folytatásra. A kitámadó Honvéd mögött megtaláltuk azokat a területeket, ahol sikerült veszélyeztetnünk a kontrákkal, a hajrában pedig el is tudtuk dönteni a mérkőzést" – magyarázta lapunknak a lefújást követően a zöld-fehérek kapusa, Dibusz Dénes, aki érdeklődésünkre elárulta: a párharc fordulópontjának számító tizenegyes-szituációban azért vetődött balra, mert a bal alsóra célzó olasz csatár korábban kétszer is jobbra lőtt hasonló helyzetben. - Úgy voltam vele, hogy most már biztosan változtatni fog, szerencsére bejöttek a számításaim – tette hozzá Dibusz.

A hazai bajnokság szombaton folytatódik, akkor a 21. fordulót rendezik.

A dupla is kevés volt

A lapunknak nyilatkozó tavalyi gólkirály, Eppel Márton sajnálja a kihagyott helyzeteket.

- Hiába szerzett két gólt, nem lehet elégedett.

- Közönségszórakoztató meccset játszottunk, hét gól nem esik minden héten, ugyanakkor sajnálom, hogy ötöt kaptunk. Ha berúgjuk a helyzeteinket 3-2-nél, biztosan másképpen alakul az egész, erről azonban már kár beszélni.

- A két találata után fel sem merült, hogy ön végezze el a büntetőt 3-2-nél?

- Davide volt kijelölve, megkérdeztem, hogy szeretné-e ő rúgni, azt felelte, hogy igen. Ezért nem is feszegettem tovább a kérdést.

- Reális ez a különbség az FTC és a Honvéd között?

- A pontok megmutatják, hogy mekkora a különbség, sajnos nem kevés a lemaradásunk. Ameddig ilyen sok gólt kapunk, addig nehéz lesz meccseket nyerni.

Hatos Szabolcs