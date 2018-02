Aggódnak a brit cégek

"Katasztrofális" hatást gyakorolna a brit gazdaságra, ha a brit EU-tagság megszűnése után a kormány adminisztratív korlátokkal, például vízumrendszer bevezetésével akadályozná az EU-munkavállalók nagy-britanniai letelepedését - írta Carolyn Fairbairn a The Observer című baloldali vasárnapi brit lap véleményrovatában megjelent, Theresa May brit miniszterelnökhöz intézett felhívásában.

A Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója szerint a brit vállalatok már most is a szakképzett munkaerő hiányától szenvednek. Az elmúlt öt évben tavaly fordult elő először, hogy az Egyesült Királyságba érkező és onnan távozó európai uniós állampolgárok egyenlege 100 ezer alá csökkent - adta hírül a brit statisztikai hivatal adatait a Financial Times (FT).