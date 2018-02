A TV2 volt társtulajdonosa lesz az új "luxusfeleség" a képernyőn

A Blikk információi szerint a Vajna TV egykori társtulajdonosa, korábban több nagy multinacionális cég gazdasági igazgatója, Yvonne Dederick csatlakozik a reality sorozathoz. Az üzletasszony feltűnni már feltűnt az első szériában is, de mostantól kiemelt szerepben jelenik meg.

Aggódtam, hogy üzletasszonyi státuszom esetleg sérülne, hiszen ha olyan lenne a megközelítés, azt gondolhatták volna a nézők, csak eltartott vagyok. Persze, van férjem, és családanya is vagyok, de a karrierem alakulását kizárólag magamnak köszönhetem – mondta el Yvonne Dederick a lapnak, hozzátéve, hogy a lánya nagy rajongója az Amerikában több verzióban is futó realitynek.

Az asszony a TV2 tulajdonosa, egyben ügyvezető igazgatója is volt korábban, később pedig egy tehetséggondozással foglalkozó cég, a Grandioso International Management tulajdonosa lett. Az ismert üzletasszony a cégirányítás mellett elhivatott sportoló is, amellett, hogy rendszeresen és aktívan edz, a Fitbalance-on is részt vett 2017-ben - írja a Blikk.