Jégszépségek a Balatonnál

Az MTI fotósa, Varga György a jeges Balatonról készített különleges fotókkal örvendeztetett meg minket.

Az erős lehűlés miatt az öblökben megkezdődött a Balaton befagyása, de kevés esély van arra, hogy a hét végéig tartó rendkívüli hidegben sportolásra alkalmas jég alakuljon ki - közölte a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-vel. Horváth Ákos elmondta, hogy a tó vize jelenleg 0 foknál valamivel még melegebb, és a szél folyamatosan felkavarja. Ahhoz biztosan nem lesz elég hosszan tartó hideg, hogy a múlt évihez hasonló, biztonságos, összefüggő jégtakaró alakuljon ki a Balatonon, de a part menti részeken, öblökben hízni fog a jég, és a nyílt vízen is megjelenhet a következő napokban. Ha a táblák összeállnak, a jég felszíne akkor is várhatóan rücskös, töredezett lesz - tette hozzá. A szélvédett öblökben, sekély vizű partok közelében is csak kevés esély van arra, hogy a hét második felére embert is elbíró, kellő vastagságú jég alakuljon ki - mondta Horváth Ákos, aki arról is beszámolt, hogy a Balaton magas vízszintje miatt főként a déli parton kicsapódó víz - fákra, bokrokra, padokra, kövekre fagyva - látványos jégszobrokat alkotott.

A meteorológus megjegyezte, hogy jövő héten jelentős melegedésre lehet számítani, így a későn jött jég gyorsan eltűnik a Balatonról.