Minden tíz falu építsen egy… jégcsarnokot!

Gyorsan meglovagolná a sikert a korcsolya szövetség – Liu Shaolin Sándorék olimpiai aranya után az ügyvezető már minden megyei jogú városba jégcsarnokot álmodik.

Orendi Mihály, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatója az állami tévének nyilatkozva „a téli olimpiák Hajós Alfrédjainak” nevezte a Pjongcsangban győztes férfi váltó tagjait, majd hozzátette, hátradőlés helyett folytatni kell az első magyar téli ötkarikás aranyig vezető munkát. A Magyar Olimpiai Bizottság alelnökeként is dolgozó Orendi elárulta, a tervezés már elkezdődött, és 2021-ig fel is épülhet a központi felkészülés helyéül szolgáló Nemzeti Korcsolyázó Központ. A válogatott tagjai egyébként a most véget ért dél-koreai olimpiára a szintén világszínvonalú budapesti Gyakorló Jégcsarnokban edzettek.

A létesítmény-fejlesztés azonban nem állna meg Budapest határainál, Orendi szerint ugyanis minden megyei jogú városban szükség lesz egy jégcsarnokra. A terv kicsit úgy hangzik, mintha annak a Modern Városok Programnak az egyik eleme lenne, amelynek keretében a kormány időről időre felkeresi a nagyvárosokat, és mindenütt több tízmilliárd forintnyi beruházást ígér. Érdekes, hogy a szóban forgó programért felelős tárca nélküli miniszter éppen az a Kósa Lajos, aki amúgy a korcsolya szövetség elnöke.

Hozzátehetjük persze, hogy a korisok története mindenképpen sokkal pozitívabb, mint például a hazai labdarúgóké: Liu Shaolin Sándorék ugyanis előbb letettek valamit (nem is akármit) az asztalra, hogy aztán – jelentős összegért – „kiépülhessen” a sportág hátországa.