"Anyukákat" vetnek be Juhász Péter ellen

Mint belvárosi anyuka hívom fel, szerintem felháborító, hogy az ellenzék képviselője Juhász Péter megverte az élettársát – ilyen automata hívás futott be egy olvasóhoz hétfőn- adja hírül a hvg.hu.

Az Együtt politikusának gyermekelhelyezési ügyét nemrég nagy erőkkel futtatta a kormányoldali média. Most ugyanerre hivatkozva, automata telefonhívásokkal próbálnak Juhász Péter ellen hangolni. Az ellenzéki politikus a lapnak elmondta, ő is kapott jelzést arról, hogy Nyíregyházán pontosan ugyanezzel a szöveggel hívnak fel helyi választópolgárokat. Annyi a különbség, hogy ott nyíregyházi anyuka dobja be a politikus családi ügyét.

Az Együtt elnöke szerint ez egy újabb karaktergyilkossági kísérlet ellene, de a hódmezővásárhelyi Fidesz-kudarcból is látszik, hogy ezek nem működnek.