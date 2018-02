Elios - Ellenzéki árnyékbizottság alakul

Nem csak a hazai ellenzék, de a külföldi sajtó is a Fidesz történelmi vereségeként értékeli a Hódmezővásárhelyen történteket, és ha az "egy fecskéből" talán nem is lehet messzemenő következtetéseket levonni, az biztos, hogy az egyik legnagyobb ellenféllel, a közömbösséggel, apátiával is küzdő magyarországi ellenzék jókora lendületet kaphatott Márki-Zay fölényes győzelmétől.

Talán ennek a lendületnek is köszönhetően jelentette be a három legerősebb ellenzéki párt, az MSZP, az LMP és a Jobbik, hogy árnyékbizottságot hoznak létre az Elios-ügy vizsgálatára.

Az Index információi szerint a bejelentéskor a szocialista Harangozó Tamás kiemelte: az elmúlt hetekben az MSZP önkormányzati képviselői megszerezték a jelentés szolnoki és kalocsai példányát is, és ezekből világosan látszik, hogy a korrupció gyanúja megalapozott. A bizottságok üléseit felváltva vezetik majd a frakciók részéről delegált képviselők, a munkába pedig várnak minden parlamenti pártból egy-egy képviselőt, tehát a frakcióval nem rendelkező parlamenti ellenzéki pártokat is. Hadházy Ákos, az LMP társelnöke elmondta, a bizottság célja, hogy ismereteket gyűjtsenek és adjanak át a sajtó és az emberek számára az Elios-ügyről, amelyben érintett Orbán Viktor veje, Tiborcz István is. A politikus az elmúlt harminc év egyik legsúlyosabb ügyének nevezte a botrányt. A jobbikos Szilágyi tájékoztatása szerint az első kihelyezett ülés Kecskeméten lesz az ő elnökletével, utána sajtótájékoztatót is tartanak.