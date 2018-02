Márki-Zay Péter: éreztük a változás hangulatát

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy eszembe sem jutott a győzelem – mondja lapuknak Márki-Zay Péter, a teljes ellenzék által támogatott új, hódmezővásárhelyi polgármester.

- Gondolta volna, hogy győz?

- Hazudnék ha azt mondanám, hogy eszembe sem jutott. Beteljesült álom, örülök, hogy sikerült. Az 52 napos kampányidőszak elején viszont egyáltalán nem gondoltam arra, hogy megnyerhetem a választást, főleg ilyen arányban nem. Az utóbbi hetekben éreztük Hódmezővásárhelyen a változás hangulatát, reménykedni kezdtünk, hogy győzhetünk. Nem becsültük le az ellenfelet, keményen dolgoztunk a sikerért.

- Lázár János kancelláriaminiszter, a város egykori polgármestere a kormánypárti jelölt veresége után azt mondta: önnek kell az első lépést megtenni az irányukban, valamint nagyon kíváncsi, milyen irányt vesz a város.

- Mindenképpen megteszem ezt a lépést, szívesen találkozom vele. Hétfőn már a munkahelyemen kezdtem, ám a vasárnapi választás miatt sokan még nem dolgoztak, így csak rövid egyeztetésekre volt lehetőségem. Elkezdtem felmérni, hogy mik azok a területek, amelyekre a közgyűlés fideszes többségére is szükség van. Remélem, ezekben támogatni fognak.

- Mik ezek?

- Az új Kossuth tér beépítésével a könyvtárnak új helyszínt kell találnunk, amihez kellenek a fideszes politikusok is. A közbeszerzések hatékonyságának növeléséhez viszont szerencsére nem, már most látom, hogy polgármesteri hatáskörben megoldhatom. Így megígérem: mostantól a kiírt közbeszerzéseknél nem egy tulajdonoshoz tartozó, két-három cég fog egymással vetélkedni és a legmagasabb piaci áron elnyerni a megbízást. Valódi verseny lesz, a hódmezővásárhelyi, illetve más vállalkozások is bátran részt vehetnek a közbeszerzéseken.

- A kancelláriaminiszter vasárnap esti sajtótájékoztatóján indulatosan reagált, amikor az Elios-szerződésekről kérdezték. "Feltúrja" a papírokat?

- A hétfői egyeztetésnek ez még nem volt témája, először a folyamatban lévő ügyekkel foglalkozhatok, utána jönnek a lezártak. Természetesen a lehető leghamarabb nyilvánosak lesznek az Elios-szerződések, azt sem értem, hogy eddig miért nem voltak azok.

- Vasárnapi beszédében szóba hozta a Jobbikot: megköszönte a helyi elnöknek, hogy terelgette az indulás felé. Mi ennek a jelentősége?

- Nincs jelentősége. A jobbik hódmezővásárhelyi elnöke már nyolc éve kapacitált az indulásra. A legelején elmondtam neki, hogy nem vagyok jobbikos, szó szerint két indokot hoztam fel: a cigányság iránt érzett pozitív gondolataimat, valamint az Európai Unió iránti elkötelezettségem. Nagyon örülök a néppártosodásuknak. Jobboldali emberként eddig egyáltalán nem forogtam olyan körökben, ahol szocialista politikusok vannak, viszont nagyon pozitív benyomásom van a hódmezővásárhelyi szocialistákról. A helyi elnökük az egyik legnagyobb támogatóm volt.

A külföldi lapok is "sorsfordító" győzelemről írnak A brit The Guardian internetes oldala „sokkoló vereségről” ír, amely után Orbánnak nem várt kihívásokkal kell szembenéznie a közelgő országgyűlési választások előtt. A lap hozzáteszi, különösen fájó a pártnak, hogy mindez egyik erős embere, a Miniszterelnökséget vezető Lázár János „otthonában” történt. Az egyik legrangosabb üzleti lap, a Bloomberg online kiadása „Orbán gyenge pontja” címmel közöl rövid elemzést, és úgy fogalmaz, ha az amúgy megosztott ellenzék képes összezárni ellene, a Fidesz nagyon is sebezhető. Márki-Zay győzelmének kulcsát abban látják, hogy kampánya fókuszába a Fidesz korrupciós ügyeit és megfélemlítő kommunikációját állította, ami találkozott a választók érzelmeivel. A The Washington Post idézi is a nyertes független jelölt egy mondatát: „a szeretet hatalma legyőzte a hatalom szeretetét”. Az amerikai lap szerint ezek után úgy fest, hogy a stabil kormánypárti fölényt mutató közvélemény-kutatási adatok ellenére nem lefutott az áprilisi választás.

Zoltai Ákos