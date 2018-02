Tétényi Éva: csoda lenne, ha változtatna a Fidesz a hozzáállásán

- Önt 2010-ben választotta meg függetlenként Esztergom városa egy fideszes többségű testület élére, ahogy most Márki-Zay Pétert. Önnek már van tapasztalata: mire számíthat Márki-Zay?

- Pár hete találkoztam Márki-Zay Péterrel aki akkor azt mondta: nekem annyiban volt nehezebb, hogy akkor még fénykorában volt a Fidesz, most pedig a párt már leszállóágban van. Természetesen számos hasonlóság van: Esztergom is alapvetően jobboldali érzelmű város, mint Hódmezővásárhely. Saját megválasztásom alapján Péternek is mondtam: ha egy jelölt van, aki független, hiteles ember, és az ellenzéki pártok nem állítanak vele szemben jelöltet – ahogy ez velem is történt – akkor majdnem biztos, hogy meg fogja nyerni a választást. Ennyiben engem nem is lepett meg Márki-Zay Péter győzelme.

- Esztergomban a fideszes többség állóháborúra rendezkedett be önnel szemben. Megismétlődhet ez Hódmezővásárhelyen?

- Ha a Fidesz most okos lenne, akkor nem tartana be úgy Hódmezővásárhelynek mint ahogy Esztergommal tették. Azonban az én tapasztalatom az volt, hogy a fideszesek mindig az éppen orruk előtt levő stratégiai feladatot akarják megoldni. Azaz én csodának tartanám, ha a Fidesz tudna vagy akarna változtatni a teljes elzárkózás stratégiáján. Ami reményt keltő, hogy Hódmezővásárhelyen már vannak elindított projektek, ezeket a kormánypárt semmiképpen sem állíthatja le, míg Esztergom speciális helyzetben volt, mivel az előző városvezetés által örökül hagyott adósság rendezése miatt kisebb volt a mozgásterünk.

- Milyen jó tanácsot adna Márki-Zaynak Péternek?

- Megígértem neki, hogy ha megnyeri a választást akkor lesz egy beszélgetésünk. Fontos tudnia, hogy valójában az elkövetkező egy-két hétben dől el, mire számíthat a következő másfél évben. Annak idején kisebb visszhangot kapott, hogy megválasztásom után elég magas szinten próbáltam megegyezni a Fidesszel. Azonban teljes elzárkózást tapasztaltam. Ha az elkövetkező egy-két hétben lesz olyan tárgyalópartner a Fidesztől, aki leül vele beszélni, úgy zökkenőmentes lehet a városvezetése. Ha nem lesz, akkor ahogy Esztergomnál történt, akkor neki is a helytállásra kell berendezkednie.

- Önt nem keresték meg azzal, hogy visszatérjen a politikai küzdőtérre?

- Megkerestek, de az én személyes döntésem volt, hogy kivonulok a politikai erőtérből és inkább szakértőként akarok dolgozni, majdnem mindegy milyen színezetű kormány mellett. Azt gondolom, hogy túlpolitizált a mai közélet, nagyon kevés igazi, független szakértő van, aki a tényleges, társadalmat érintő problémákról beszél. Azt látom, hogy a mai helyzetben lehet bárki, bármilyen felkészült, ha rásütnek egy címkét akkor onnantól már nem tud eredményt elérni. Azonban ez a túlpolitizálás abszolút nem tesz jót senkinek. Azt gondolom, hogy eljön az az idő amikor szükség lesz a szakemberekre.

- Ezt vehetjük halvány ígéretnek, hogy idővel visszatér a politikai életbe?

- Ehhez kicsit meg kellene változni a magyar politikának. Most a fiatalok részéről érzékelem, hogy ők már túllépnek az ideológiai háborúskodáson, szakmai, tudásalapú társadalmat akarnak kialakítani Magyarországon. Ott szükség van azokra a tapasztaltabb szakemberekre, akik nélkül ezt nem tudják végrehajtani. Ugyanakkor ha olyan szakmai kérdésekről van szó, ami az országot segíti, akkor most is nyitott vagyok az együttműködésre, bármilyen kormánnyal.

Batka Zoltán