Orbán sajátosan gratulált Márki-Zay Péternek

„Kettőzött erővel kell dolgoznunk, ez a tanulság” – értékelte röviden Orbán Viktor a számára kedvezőtlen kimenetelű hódmezővásárhelyi polgármester-választást. Ezt hallva, és a kormányzati propaganda eddigi, ezek szerint csak egyes fokozatban lévő gépezetére gondolva pedig sokan alighanem megjegyzik: „mi is ettől félünk!”

A miniszterelnök a Fidesz országos választmányának ülésére tartva állt meg néhány szóra a hvg.hu riporterének, de a vasárnapi eredményt csak szűkszavúan kommentálta: „az emberek egy új városvezetőt akartak választani, és meg is választották. Gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk. Hódmezővásárhely fontos város, mindig is a szívünkön viseltük a sorsát, ezután is mindent meg fogunk tenni fejlődéséért.”

A kérdésre, hogy min kell változtatni a kormánypártnak, hogy a mostani kudarc ne ismétlődjön meg az áprilisi országgyűlési választásokon, Orbán azt mondta, azt a régi tudást kell felidézniük, hogy soha nem adnak semmit ingyen vagy olcsón. Állítása szerint, ha a pártja nyerni akart, mindig kétszer, háromszor annyi energiát kellett mozgósítania, mint ellenfeleinek – és erre készül most is.

A miniszterelnök ezt követően kihasználta az alkalmat, hogy elővegye a mostanság leggyakoribb kommunikációs paneljét: „ha a mi közösségünk marad kormányon, akkor Magyarország nem lesz bevándorlóország, ha az ellenzék kerül hatalomra, Magyarország bevándorlóország lesz.” Az idézett válasz egyébként egy a vereség okaival való szembenézés szükségességét firtató kérdésre érkezett, amelyet Orbán Viktor ezek szerint „félreértett”.