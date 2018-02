Újságírót öltek meg Szlovákiában

Forrás: Facebook/Most-Híd

Ha kiderül, hogy Ján Kuciak halála összefügg az általa végzett tényfeltáró munkával, akkor ez precedens nélküli támadás a szlovákiai demokrácia és sajtószabadság ellen – mondta Robert Fico szlovák miniszterelnök tegnap, amikor kiderült: egy 27 éves oknyomozó újságírót és menyasszonyát otthonukban gyilkoltak meg. A pozsonyi kormány egymillió eurót ajánlott annak, aki használható információval rendelkezik meggyilkolásukról. A kettős gyilkosság egész Szlovákiát megrázta, sem az elkövető, sem a megrendelő személye nem ismert.

Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón mondta el, hogy egy nagymácsédi házban valóban az Aktuality oknyomozó újságírója, Ján Kuciak és barátnője holttestét találták meg. A hatóságot a szülők értesítették, miután csütörtök óta nem jelentkeztek a fiatalok. Az újságírót szíven, barátnőjét fejbe lőtték. A rendőrkapitány hangsúlyozta, kiemelt figyelmet szentelnek az ügynek, hiszen Szlovákiában még soha nem fordult elő, hogy egy újságírót – feltehetően – az által végzett nyomozás miatt gyilkolnak meg.

Jan Kuciak elsősorban adócsalások felderítésével foglalkozott, szlovák médiabeszámolók szerint leginkább a kormányzó Smer-közeli személyek adóügyeit vizsgálta. Utolsó cikkét egy Marián Kocner nevű üzletemberről írta, aki durván meg is fenyegette az újságírót. Akkor a portál főszerkesztője tiltakozott az eljárás alatt lévő üzletember fellépése miatt. A rendőrfőkapitány most azt is bejelentette, az Aktuality oknyomozó újságírói rendőri védelmet kapnak a közeljövőben.

A politikai pártok elítélték a gyilkosságot, mielőbbi felderítést sürgetve. Robert Kalinák belügyminiszter a Facebookon tudatta: visszautazott Pozsonyba, hogy mindenben segítse a gyilkosok kézre kerítését. Az igazságügyi miniszter azt szögezte le, Szlovákia nem válhat olyan országgá, ahol újságírókat gyilkolnak munkájuk miatt.

Megszólalt a Riporterek Határok Nélkül A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró-szervezet is amellett, hogy elítélte a Jan Kuciak elleni merényletet, kiemelte, mindez egy európai uniós országban történt és sürgette a gyilkosság körülményeinek mielőbbi, pontos feltárását. Az RSF-közlemény emlékeztetett: ez már az ötödik EU-s országban történt gyilkosság, amelynek áldozata újságíró. Legutóbb, 2017 októberében Máltán autóba rejtett pokolgép végzett Daphne Caruanával. 2015 január 7-én a Charlie Hebdo hét újságírója lett terrormerénylet áldozata. 2010-ben a görög Socratis Guioliaszt athéni otthona előtt lőtték agyon. 2008-ban a horvát Ivo Pukaniccsal is saját autójába rejtett pokolgép végzett a szerkesztősége előtt.

G.M.