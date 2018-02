A CDU rábólintott a nagykoalícióra

Vasárnap derül ki, felállhat-e az új német kormány. Ekkor hozzák majd nyilvánosságra, hogyan voksolt a koalíciós együttműködésre az SPD tagsága.

Túlnyomórészt pozitív volt a visszhangja a német kereszténydemokratáknál Angela Merkel kormánylistájának. A német kancellár vasárnap tette közzé, hogy pártja, a CDU részéről kiket szán a következő kabinetbe. Több fiatalabb politikusnak is bizalmat szavaz majd, amellyel azt kívánja igazolni: meghallotta bírálóinak hangját, s ő is a kereszténydemokraták megújítására törekszik.

Angela Merkel egyik legfeltűnőbb húzása, hogy miniszteri tisztséget ad legnagyobb pártbéli ellenlábasának, a CDU konzervatív szárnya egyik legbefolyásosabb tagjává előlépett, 37 esztendős Jens Spahnnak, aki az egészségügyi tárca élére kerül. Rajta kívül azonban más új arcok is lesznek a következő nagykoalícióban. Oktatási miniszternek meglepetésre a 46 éves kereszténydemokrata képviselőt, Anja Karliczeket teszi meg. Az azonban mondhatni papírforma, hogy miniszter lesz Julia Klöckner is, aki a következő nagykoalícióban a német mezőgazdaság ügyeit irányítja majd. A német kancelláriát pedig Helge Braun vezetheti. Utóbbi amolyan szürke eminenciás. Bár már Merkel második kabinetjében is szerepet kapott, akkor oktatásért és kutatásért felelős államminiszter volt, mindig a háttérben maradt. A mostani, még hivatalban lévő nagykoalícióban is fontos szerepet tölt be: egyebek mellett ő koordinálta a német tartományok együttműködését a menekültválság során. Maradnak azonban régi arcok is a kabinetben. Közéjük tartozik Ursula von der Leyen védelmi miniszter, valamint Peter Altmaier, aki a gazdasági tárca élére kerül.

Párttársai szinte egytől egyig dicsérettel illették Merkel választásait. Nem fukarkodott elismerő szavakkal Daniel Günther, Schleswig Holstein miniszterelnöke, aki a Neue Osnabrücker Zeitungban annak a véleményének adott hangot, hogy a kancellár remek személyi döntéseket hozott. Carsten Linnemann, a CDU/CSU gazdasági csoportosulásának elnöke pedig úgy látja, hogy az elmúlt hetek vitái meghozták gyümölcsüket, mert Merkel jó csapatot állított össze, amely a tapasztalt erők és az új impulzust adók kiváló elegyét jelenti. Mike Mohring, a CDU türingiai elnöke úgy vélte, a kancellár nagy lépést tett a párt és annak megújítása felé, eleget téve ezzel a párt tagsága elvárásainak. Julia Klöckner, a CDU elnökhelyettese annak a véleményének adott hangot, hogy a kancellárnak ezzel sikerül elhallgattatnia a kritikus hangokat.

Kedvező visszhangok ide vagy oda, Merkel döntésével mégsem lehet mindenki maradéktalanul elégedett, mert kormányzati csapatában nem kap szerepet keletnémet politikus. Volker Bouffier, a CDU alelnöke védte meg a kancellárt. Mint fogalmazott, ez még nem jelenti azt, hogy ne foglalkozna a térség gondjaival.

A CDU tegnapi rendkívüli kongresszusán mondtak igent a küldöttek a nagykoalíció folytatására. Angela Merkel beszédében azt közölte, a szociáldemokratákkal megkötött koalíciós szerződés megfelelő válasz a gyenge tavaly szeptemberi választási eredményre. Utalván arra, hogy a következő kormányban nem pártjáé lesz a belügyi és a pénzügyi tárca, közölte, kompromisszumokat kell kötniük, de a koalíciós tárgyalások során sok eredményt értek el. A küldöttek nagy többséggel szavazták meg főtitkárnak Annegret Kramp-Karrenbauert.

A következő német kormány szempontjából kulcsfontosságú ez a hét. Március 2-án, pénteken zárul le a több mint 460 ezres német szociáldemokrata tagság szavazása a következő négy éves koalíciós kormányzásról. Vasárnapra derül ki az eredmény. Ha az SPD-sek többsége a nagykoalíció folytatása mellett döntenek, úgy napokon belül megalakulhat az új kabinet. Ha viszont elutasítanák a koalíciós szerepvállalást, akkor rendkívül súlyos belpolitikai válságba sodródna Németország, s ezáltal az Európai Unió is.

Rónay Tamás