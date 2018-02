Ismét vegyi fegyver ölt Szíriában

Emberi jogi aktivisták közlése szerint vegyifegyver támadást hajtottak végre a szíriai Kelet-Gútában, mindössze egyetlen nappal azt követően, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatban követelt fegyverszünetet. A londoni székhelyű Emberi Jogok Szíria Megfigyelő Központjának közlése szerint egy gyermek életét vesztette, 13-an pedig súlyos légzési nehézségre panaszkodtak. Egy nő állapota válságos.

Ellenzéki orvosok közlése szerint az áldozatok szimptómái alapján arra lehet következtetni, hogy egy a térségben történt robbanást követően nagy mennyiségű klórgáz szabadult fel. Egy orvos, aki az áldozatoknak nyújtott segítséget, egyértelműen vegyifegyver támadásra gyanakszik. Ő szintén annak a véleményének adott hangot az AFP-nek adott nyilatkozatában, hogy a kormányerők klórgázzal támadhattak a helyi lakosságra. Elmondta, egy hároméves gyermek szenvedett fulladásos halált. Elméletét megerősíteni látszik, hogy az áldozatok bőréből és ruhájából és klórszag áradt, illetve az érintettek súlyos légzési nehézségekre panaszkodtak. Emellett bőrgyulladást is elszenvedtek, valamint látási problémák is felmerültek náluk.

A szíriai rezsim újra és újra tagadta, hogy vegyifegyver támadást hajtott volna végre. Az orosz védelmi minisztérium pedig vasárnap azzal vádolta a kelet-gútai ellenzéket, vegyifegyvert állít elő csak azért, hogy a damaszkuszi kormányzatot tehesse felelőssé az akció miatt.

Kelet-Gúta azon utolsó régiók egyike, amely még a lázadók kezén van. Becslések szerint mintegy 400 ezren rekedtek itt, a kormányerők blokádja miatt lényegében teljesen el vannak vágva a külvilágtól. Segélyszervezetek munkatársainak közlése szerint drámai humanitárius helyzet alakult ki. Alig maradt élelmiszer, s a megfelelő orvosi ellátásra sincs lehetőség.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton, többszöri halasztást követően 30 napos humanitárius tűzszünetet követelt Szíria számára. Ennek ellenére vasárnap a rezsim erői vasárnap is folytatták légitámadásaikat Kelet-Gútában, de fegyverropogást lehetett hallani Damaszkusz közeléből is. Az ENSZ határozatára a török hadsereg is fittyet hányt, amely folytatta előrenyomulását Afrin régióban. A török katonák januárban azért vonultak be a régióba, hogy kiszorítsák innen a kurd Népvédelmi Egységeket (YPG).

A szíriai helyzetről tárgyaltak tegnap az Európai Unió külügyminiszterei is. Elsősorban azt a kérdést boncolgatták, hogyan lehetne nagyobb segítséget nyújtani a polgári lakosságnak. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint az ország belefáradt a háborúba, s Szíria teljes újjáépítésére lenne szükség. A Rheinische Postnak elmondta, hogy ezen összeg egy részét az EU finanszírozná. „Segíteni fogunk, de feltételeket is támasztani fogunk” – fejtette ki. A fegyverszünetre vonatkozó ENSZ határozatot fontos jelzésnek nevezte. Az EU külügyminiszterei arról is tárgyaltak, miként lehetne nagyobb nyomást gyakorolni Törökországra, hogy elkerülhetővé váljon a még nagyobb tragédia Afrin régiójában.

Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök vasárnap felszólították Oroszországot, támogassa a tűzszünetre vonatkozó ENSZ határozatot. A Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésük során felszólították az orosz elnököt arra, gyakoroljon nyomást Bassár el-Aszad szíriai elnökre, hogy a kormányerők azonnali hatállyal hagyjanak fel a légi- és tüzérségi támadásokkal. Moszkva a damaszkuszi rezsim legfontosabb szövetségese.

R. T.