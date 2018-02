Zavar az erőben - Békemenettel rendezné sorait a Fidesz

Érzékenyen érintette a Fidesz-KDNP-t, hogy Hódmezővásárhelyen vereséget szenvedett jelöltjük a vasárnapi polgármester-választáson. Erre utal az is, hogy Bayer Zsolt publicista bejelentette a kormányközeli Echo Tv honlapján, hogy március 15-én újabb Békemenetet rendeznek. „Reményt kaptak, elhiszik, hogy erősek lettek és a mi álmunk szertefoszlott. Mutassuk meg, hogy vagyunk egy páran!” – fogalmazott Bayer. A kormány hívei a Bem szobortól a Kossuth térre vonulnak majd, ahol meghallgatják Orbán Viktor kormányfő beszédét. A legutolsó Békemenetet 2014 márciusában, szintén a választások előtt szervezték.

Az azonnali válaszreakció és az erődemonstráció ígérete annyiban nem meglepő: rég nem látott zavart okozott a Fidesz soraiban a vasárnapi vereség. Maga Orbán Viktor kormányfő is szokatlanul visszafogottan nyilatkozott. A hvg.hu-nak – amellett, hogy gratulált a győztesnek – azt mondta: „Mi csak úgy véletlenül, vagy szerencse, vagy a többiek gyengesége révén sose nyertünk választást, ha mi nyerni akartunk, a mi közösségünknek kétszer, háromszor annyi energiát kellett mozgósítania, mint az ellenfeleinknek. Ez most is így van, kettőzött erővel kell dolgoznunk, ez a tanulság, és ezen fogunk dolgozni.”

Ennél azonban alighanem mélyebb sebeket ejtett a párton a vasárnapi eredmény – ez derült ki legalábbis miután fideszes országgyűlési képviselőket, polgármestereket, települési képviselőket kérdeztünk.

– Jó reggelt! – ezt üzeni a kormánynak Hódmezővásárhely, mondta egy baranyai Fidesz-tag, aki több ciklus óta önkormányzati képviselő a megye egyik városában. A középkorú férfi nevét nem adta nyilatkozatához, mivel szerinte a Fidesz vezetése megtiltotta, hogy tagjai a sajtóban bármit is mondjanak a vasárnapi választásról, ugyanakkor megjegyezte: észre kell venni, hogy egyre többen neheztelnek a kormányra, aminek legfőbb oka, a korrupció. Ez már párton belül is sokakat bánt, folytatta a férfi, de a vezetés mintha nem akarna erről tudomást venni.

Pécs egyik fideszes befolyás alatt álló netes hírmagazinja, az okpecs.hu röviden elemezte a választást, s a vezércikk ismeretlen szerzője így fogalmazott: „…a polgári oldal most se veszített. A Fidesz kapott ki! Márki-Zay Péter ugyanis önmagát a polgári oldalhoz sorolta: konzervatívként, hívőként, csalódott fideszesként. (...) Én csak három tényre hívnám fel a figyelmet: A fideszes tábor egyben van, egyben maradt, sőt talán nőtt is, de sokkal többen vannak a (mindenféle politikai) táboron kívül, akik most felálltak és elindultak választani.”

– Ez az eredmény is jól mutatja, mindig a jelölteken múlik a választás sikere – értékelt visszafogottan Schmidt Jenő, Tab kormánypárti polgármestere, aki szerint nincs is értelme párhuzamot vonni egy önkormányzati választás és az országgyűlési voksolás között. A somogyi kisváros polgármestere szerint ugyanakkor annyi tanulsággal feltétlenül szolgált a vásárhelyi eredmény, hogy újra kiderült: a közvélemény-kutatásokra manapság nem sokat lehet adni, a magyar emberek nyilvánosan mindig a többség véleménye mellé állnak, aztán a szavazófülkében már merik vállalni a saját érzéseiket.

– Tanulni kell a vasárnapi eseményekből, de azt is látni kell, hogy Hódmezővásárhelyen igen speciális helyzet állt elő – mondta a Népszavának Révész Máriusz, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus kiemelte, hogy egy alapvetően jobboldali, polgári közegből érkezett jelölt mögé sorakozott fel az ellenzék, ez pedig olyannyira különleges felállás, hogy várhatóan sok körzetben nem lehet majd megismételni.

Komolyabb jelentőséget tulajdonított a vereségnek Móring József Attila, a somogyi 3. választókerület kereszténydemokrata országgyűlési képviselője:

– Igencsak meglepett az eredmény. Azt hiszem, mindenkinek el kell gondolkodnia, miért alakult így a választás. Helyben vagy országosan ugyanis valamit rosszul csináltunk, rosszul mondtunk, esetleg mindkettő megtörtént. Nem folytam bele a kampányba, de nyilvánvaló, az emberek annak ellenére voksoltak a kormánypárti jelölt ellen, hogy látták, mi minden fejlődött Hódmezővásárhelyen. Ám ez mégis kevésnek bizonyult. Hozzátette: nem azért veszített a kormánypárti jelölt, mert csökkent volna a Fidesz-KDNP mögött álló szavazatmennyiség, az ellenzéki kapott sokkal több voksot, mint korábban. "Ez bizony elgondolkodtató, még akkor is, ha erős konklúziónak tűnik, hogy a hódmezővásárhelyiek Orbán Viktor politikájáról és a Fidesz-KDNP-ről mondtak kritikát. De az biztos, látnunk kell a negatív visszajelzéseket, s vélhetően valamit változtatni kell." – mondta.

Még sarkosabban fogalmazott egy somogyi település fideszes polgármestere, aki szerint egyértelmű, hogy a Brüsszel-, civil,- migráns- és Soros-ellenes kampány a visszájára sült el.

– Azt is megunja az ember, ha mindennap libasültet kap ebédre, hát még a folyamatos, negatív nehézbombázást – jelentette ki. – Néhány hónapra felkorbácsolható esetleg az ellenérzés az emberekben, de amikor éveken át mást sem hallanak, előbb ráunnak, aztán pedig megutálják. Ráadásul azokon a településeken, ahol nemhogy migráns, de még turista sem jár, nehéz fenntartani az érdeklődést ebben a témában, az embereket sokkal jobban foglalkoztatják a napi problémáik, a megélhetésük, vagy hogy a gyerekük éppen külföldre megy dolgozni. Szerintem le kellene állni ezzel az egész sorosozással, mert nagy pofára esés lesz a vége. Akár már áprilisban.