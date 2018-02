Sztrájkra készül az egészségügy

Futárral küldte el hétfő kora délután Orbán Viktornak két ágazati szakszervezet – a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) – a sztrájk tárgyalások kezdeményezéséről szóló levelet. Az érdekvédők 15 pontban fogalmazták meg követeléseiket, s egyben jelezték azt is, hogy március 24-ére tüntetéssel készülnek.

Soós Adrianna, a FESZ elnöke lapunknak elmondta: a kormánynak öt napja van arra, hogy válaszoljon, valamint kijelölje saját tárgyaló delegációját. Ezt követően további hét napig van lehetőség egyezkedni a követelésekről, illetve ennyi idő alatt kell megállapodni az elégséges szolgáltatásokról. Ha a kormány nem reagálna a levelükre, akkor a bíróság dönt majd arról, hogy milyen ellátást kell majd biztosítani a sztrájk ideje alatt. Hozzátette: a betegek a demonstráció ideje alatt az ügyeleti rendben szokásos ellátással számolhatnak. Ez többek között azt jelenti: nem készítenék elő például tervezett és halasztható beavatkozásra a beteget, nem írnak zárójelentést, de leállhat a teljes adminisztráció, és nem küldenek a mosodába sem ruhát.

A FESZ a bíróságtól várja azt is, hogy kimondja: az MSZ-EDDSZ és a másik mentősszakszervezet által a kormánnyal aláírt bérmegállapodás visszatarthat-e bárkit is attól, hogy ők is részt vegyenek a FESZ és a MOSZ által meghirdetett tiltakozó akcióktól. Saját jogászaik véleménye szerint ugyanis ezen szakszervezetek tagjait nem köti a vezetőik által aláírt bérmegállapodás, ők is részt vehetnek a sztrájkjukban. Vezetőik, szervezett tisztségviselőik viszont nem szólíthatnak munkabeszüntetésre.

D. A.