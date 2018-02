Tiltakoznak a fogyatékkal élők száműzése miatt

Már nem csak hazai, hanem külföldi szervezetek is kifogásolják azt, ahogyan a nagy szociális intézményeket feldarabolná a kormányzat.

Nemzetközi szervezeteknek sem tetszik az, hogy az Orbán-kormány vidéki kistelepülések határába, mocsaras területre, vagy épp szennyvízátemelő mellé költöztetné a nagy szociális intézmények fogyatékkal élő lakóit. A hazai jog- és érdekvédelmi szervezetek – mint például a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), vagy az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) – után most a Validity Foundation (Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány), valamint a European Network on Independent Living (Európai Hálózat az Önálló Lakhatásért) is azt kéri a magyar kormánytól, hogy függessze fel és tervezze újra a kitagolási projekteket.

Mint arról már írtunk, az elmúlt hónapokban számos szakértőt felháborított az: egy több tízmilliárd forintot kóstáló uniós program keretében a "tömegszerű" intézmények felszámolását úgy oldanák meg, hogy az ott élő gondozottaknak kis lélekszámú, városoktól távoli falvakban alakítanának ki lakóotthonokat. A TASZ szerint ezzel a célként megjelölt integráció helyett további elszigeteltségbe száműzik a fogyatékossággal élő embereket.

Eddig összesen 29 intézmény férőhelykiváltására érkezett pályázat, ezeket az ÉFOÉSZ részletesen elemezte. Kiderült, van olyan lakóotthon, ami árvízvédelmi területre (Táplánszentkereszt), akadálymentesen nem megközelíthető, ipari sávba ágyazott területre (Barcs), mocsaras-nádas-ingoványos területre (Somogyvár), vagy szennyvízátemelő telep közvetlen szomszédságába (Kéthely) épülne. Illetve több esetben a tervezett fejlesztésekre a létező, már eleve szegregált nagyintézet területén, vagy annak közvetlen közelében kerülne sor.

De még ha a mostani intézetektől távolabb épülnek is a lakóotthonok, több esetben kisbuszokkal szállítanák a lakókat az úgynevezett szolgáltatóközpontokba – amelyeket a korábbi nagyintézményekben alakítanának ki. Vagyis a lakókat továbbra is az eredeti helyszíneken, intézeti keretek között foglalkoztatnák, étkeztetnék, a férőhely kiváltással lényegében csak az alvóhelyük változna. Így végeredményben egyáltalán nem segítenék az arra képes lakók önálló lakhatását, életvitelét, holott az intézeti kultúra felszámolására hivatott EU-s projektnek éppen ez az egyik kiemelt célja.

A tiltakozó szervezetek szerint mindez ellentétes az európai uniós támogatások felhasználásához, a társadalmi befogadáshoz és az antidiszkriminációhoz kapcsolódó uniós szabályozásokkal, az EU Alapjogi Chartája rendelkezéseivel, a kitagolás közös európai irányelveivel, a fogyatékosügyi ENSZ egyezmény vonatkozó cikkeivel is. Jelezték: ha a magyar kormány nem tesz eleget kérésüknek, az Európai Bizottsághoz fordulnak.

