Szcientológusok - Belegabalyodtak a kémgyanúba

A bíróság számára is rejtély, mire alapozta a Nemzeti Nyomozóiroda, hogy a szcientológusok kémkedéssel lennének gyanúsíthatók. Újabb részletek derültek ki a törvénysértőnek minősített eljárásról.

Egyértelműen jogellenes volt a Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) razziája a Szcientológia Egyháznál, ezért a Budai Központi Kerületi Bíróság hatályon kívül helyezte az akciót megalapozó határozatot. Ennek nyomán az NNI-nek vissza kell szolgáltatnia a több száz doboznyi jogellenesen lefoglalt iratot és informatikai eszközöket – írtuk szombati számunkban a szcientológusok lapunkhoz eljuttatott közleménye nyomán.

Most már a bírósági végzés is lapunk birtokában van. A dokumentum szerint az NNI „kémkedés bűntette és más bűncselekmények” miatt folytat eljárást a szcientológusok ellen. A nyomozóiroda házkutatást, motozást, valamint lefoglalást elrendelő határozatot hozott, az NNI emberei 2017 október 18-án jelentek meg az egyház budapesti, Váci úti székházában.

Szikinger István, a szcientológusok jogi képviselője panasszal fordult a Fővárosi Főügyészséghez, de nem járt sikerrel: beadványát a főügyészség elutasította. Ezt követte a bírósági forduló.

A jogi képviselő egyebek mellett sérelmezte a kényszerintézkedéseket elrendelő határozat bevezető részében szereplő „más bűncselekmények” kifejezést, mert erre vonatkozóan nem tartalmazott adatot a határozat, de más nyomozati dokumentum sem. Nehezményezte azt is, hogy a határozat még utalásszerűen sem tartalmazta azon dolgokat, amelyeket az NNI a házkutatás során keresett, így a házkutatás elszenvedőinek nem is volt módjuk önként átadni a felkutatni kívánt dolgokat. Felülbírálati indítványában Szikinger kitért rá, hogy a mindenféle válogatás nélküli lefoglalás olyan dokumentumokat is érintett, amelyek a vallási tevékenységhez kapcsolódnak.

A bíróság megállapította: a nyomozóhatóság egyáltalán nem élt azzal a lehetőséggel, hogy az adóhatóság által korábban lefoglalt igen tetemes mennyiségű adathordozót tanulmányozza. A házkutatást, motozást, lefoglalást elrendelő határozat bevezető részében „a személyes adattal visszaélés vétsége és más bűncselekmények gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben” szövegrész szerepel, és az indokolásban sincs semmiféle hivatkozás kémkedés bűntettére.

A bíróság szerint a „nyomozati irathalmazból” nem került elő adat arra vonatkozóan, hogy a kémkedés büntette elkövetésének gyanúját a hatóság milyen tényekre alapozza. A szcientológusok elleni házkutatás elrendeléséről szóló határozat meghozatalakor nem érvényesült a szükségesség és arányosság elve.

A bíróság arra jutott, hogy a nyomozóhatóság házkutatást, motozást, lefoglalást elrendelő határozata elleni panaszok elutasítása nem volt megalapozott a főügyészség részéről. Mindezekre tekintettel a bíróság hatályon kívül helyezte a Fővárosi Főügyészségnek a „felülbírálati indítvánnyal támadott” határozatát, ennek folytán pedig az NNI határozatát is.

Cz. G.