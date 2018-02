A Két Békemenet országa leszünk: a Kutyapárt is szervez

"Annak örömére, hogy lesz Békemenet, mi is szervezünk aznapra egyet. Magyország legyen a Két Békemenet országa!" - írja Facebookon a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP). Így jelentették be, a Fidesz Békemenetére válaszul ők is rendeznek egyet.

Érzékenyen érintette a Fideszt, hogy Hódmezővásárhelyen vereséget szenvedett a vasárnapi polgármester-választáson. Erre utal az is, hogy Bayer Zsolt hétfőn az Echo TV-ben bejelentette: 2014 óta először, újra Békemenetet rendeznek március 15-én.



Elsőként az MKKP reagált a bejelentésre. A hétfő este létrehozott eseményükre kedd reggel már több, mint 1500-an igazoltak vissza, és közel 6000-en érdeklődnek iránta.



