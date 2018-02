Kibővül az "Elios-bizottság" - Csatlakoznak a Liberálisok

Magyar Liberális Párt is csatlakozik az Elios-botrányt vizsgáló, ellenzéki árnyékbizottsághoz: Sermer Ádám, a párt elnökhelyettese vesz részt a testület munkájában - informál közleményben a párt.

Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája – ezt erősítette meg az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése is, amely szerint a miniszterelnök veje több mint 13 milliárd forinttal károsította meg a magyar embereket és az Európai Uniót. Tiborcz István cége, az Elios szervezett csalási mechanizmus keretében nyerte el 17 magyar város világításfejlesztését, ami miatt az OLAF most büntetést szabott ki, és visszafizetésre kötelezte hazánkat. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a csalássorozat Lázár János városából, Hódmezővásárhelyről indult. Itt történt az első törvénytelen beruházás, amelynek pályázatát aztán a többi csaláshoz is felhasználták. A miniszterelnök veje összesen 37 városban épített ki világítást, és mindegyikkel kapcsolatban talált szabálytalanságokat az OLAF.

Az ellenzék azért alakított vizsgálóbizottságot, hogy kiderítse, milyen szerepe volt Orbán Viktornak abban, hogy veje sorra nyerte a világításfejlesztési pályázatokat. Szeretnénk kideríteni, mi a felelőssége a magyar miniszterelnöknek abban, hogy több tucat magyar várost silány minőségű és durván túlárazott közvilágítással láttak el. Szeretnénk tudni, hogy Tiborcz István csalással szerzett vagyonából kik részesedtek a Fideszből. Szeretnénk megtudni, hogy a kormány második embere, Lázár János miért vett részt közvetlenül a csalásban, kapott-e érte valamit cserébe. Szeretnénk megtudni, hogy a magyar ügyészség, az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal miért asszisztált a maffiaszerű üzletsorozathoz.

A Fidesz az elmúlt években egyetlen vizsgálóbizottság felállítását sem engedte, amelyet az ellenzék kezdeményezett. Minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák az ellenzék és a parlament ellenőrző munkáját, és titokban tarthassák a csalásokat. Április 8-a után közös erővel véget vethetünk a fideszes lopássorozatnak. Közös erővel leválthatjuk az Orbán-kormányt, és felszámolhatjuk a korrupcióra épülő illiberális államot! - zárul a dolkumentum.

