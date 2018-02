Meghekkelték az MTI-t Vajnaiék

Csupa nagybetűkkel írott, titkos üzenetet rejtett el az Európai Baloldal Sajtóirodája a Szijjártó Péter nyilatkozatát elítélő közleményében. A szöveg közben "véletlenszerűen" szereplő nagybetűk összeolvasva a „TIBORCZ ISTVÁN LEBUKOTT” mondatot adják ki. Az Európai Baloldal-Magyarországi Munkáspárt 2006 nevű szervezet emlékeztetett, hogy Orbán Viktor vejének a nevét az MTI és az Országos Sajtószolgálat (OS) nem hajlandó leírni, a vele kapcsolatos közleményeket pedig nem adják ki. Mint a Vajnai Attila vezette párt írta: "a Fidesz-rezsim antidemokratikus módszerekkel tiporta sárba a szólásszabadságot, amikor letiltották Orbán vejének, Tiborcz Istvánnak említését is a közleményekben".

Az MTI elsőre ugyan kiszerkesztette a nagybetűket, de a párt nyomatékosan kérte a változatlan közlést, ami ezek után meg is jelent. A közlemény most is megtekinthető az MTI OS oldalán.