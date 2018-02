Alacsony lesz a szabadságfok az Ötvenhatosok terén

Nem lesz ARC plakátkiállítás az Ötvenhatosok terén idén, a Városliget Zrt. az új Néprajzi Múzeum építése miatt ugyanis nem adta meg az engedélyt a szervezőknek.

A szervezők az ARC óriásplakát-kiállítás Facebook-oldalán tavaly év végén még bizakodva írták, hogy ha megkapják a közterület foglalási engedélyt az Ötvenhatosok terére, kiírják a 2018-as pályázatot. Az engedélyt a Városliget Zrt. nem adta meg. A terület kezelését végző Zrt. levelét az ARC szintén közzétette a Facebookon, eszerint az új Néprajzi Múzeum és a Dózsa György úti mélygarázs megépítése miatt a plakátkiállítás az Ötvenhatosok terén nem fér el, a Liget Projekt egyéb építkezései miatt pedig az egész Városligetben nincs olyan terület, ahol el lehetne helyezni a plakátokat. A levélből kiderül, kora nyártól kezdődnek a területet elfoglaló munkálatok, illetve pár évet biztos várni kell arra, hogy az ARC ismét a megszokott helyszínen legyen.

A humoros, közéleti tartalmú és társadalomkritikus plakátokat is felvonultató ARC pályázatot és a munkákból született kiállítást idén 18. alkalommal rendeznék meg. Az esemény jól bejáratott helyszíne volt eddig az Ötvenhatosok tere, ahol éjjel-nappal, ingyen meg lehetett nézni a plakátokat, a kiállításnak átlagban 150-200 ezer látogatója volt. A szervezők nem mondtak le az ARC-ról, ha más helyszínen is, de megrendezik az eseményt. -Abban bíztunk, hogy az Ötvenhatosok tere elég nagy és el fogunk férni, vagy lesz máshol helyszín a Városliget Zrt. által kezelt területeken. Mi azt láttuk, hogy az Ajtósi Dürer sor felé van még hely, de ezek szerint már nem sokáig -mondta lapunknak Bakos Gábor, aki Geszti Péter és Molnár Hédi mellett az ARC Nonprofit Kft. tulajdonosa. Hozzátette: helyszínként szóba jöhet a Műcsarnok melletti buszparkoló is. Ez elvileg nem a Városliget Zrt. kezelése alatt áll, de van olyan információjuk, hogy ez is felvonulási terület lesz. -Nem egyszerű ekkora közterületet találni. Budapesten nem tud olyan egybefüggő térről, ahol ilyen típusú eseményeknek helyük lehetne. Az ARC-nak 5000-5500 négyzetméterre van szüksége. Ráadásul a kiállításnak fontos eleme, hogy a városon belül volt, könnyen meg lehetett közelíteni közösségi közlekedéssel is - mondta és közölte azt is, hogy biztos találnak megoldást. -Április végén, május elején kiírjuk a pályázatot. Az ARC Budapest és Magyarország egyik legnépszerűbb kiállítása, nagyon sokan szeretik és várják. Ráadásul az a szabadságfok, amivel rendelkezik a pályázat és a kiállítás, üdítő és gyógyító hatású a mai Magyarországon - mondta.

Lapunk tavaly év végén megírta, hogy a Néprajzi Múzeum új épületének költsége 30 milliárd forint, az Ötvenhatosok terére tervezett, 34 ezer négyzetméteres épületet 2021 májusára rendezhetik be teljesen. Az építés az ellentmondásos, múzeumi negyedként indult Liget Projekt része, amelynek keretében parkrekonstrukcióra és épületfelújításra, illetve új, múzeumként funkcionáló épületek felhúzására kerül sor. Az évek során a tervezett épületek száma csökkent, a projekt költsége pedig nőtt: 2012-ben 60 milliárdos költségvetéssel számoltak, 2017-ben már 250 milliárdra becsülték a beruházást. Tiltakozást váltott ki, hogy az építkezések miatt sok fát ki kellett volna vágni, a projekt ellen tiltakozó Ligetvédők egy csoportja a mai napig a Városligetben táborozik. A projekt elemei közül hamarosan kész lesz a Városligeten kívül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, a Komáromi Csillagerőd és befejezik a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának felújítását. A Városligeten belül elkezdték az Olof Palme Ház felújítását és a Néprajzi Múzeum mélyépítését.

Urbán Csilla