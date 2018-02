Taxisblokád a láthatáron

Forgalomlassításra és ferihegyi blokádra készülnek a fővárosi taxisok, ha két héten belül nem teljesítik követelésüket – tudtuk meg Csertek Istvántól, az Európai Taxis Egyesület elnökétől.

Értesüléseink szerint Csertek a múlt héten találkozott a Budapest Közút Zrt. igazgatójával, Agócs Istvánnal, és ultimátumot intézett hozzá. A több nagy taxistársaság támogatásával benyújtott kérés, pontosabban követelés lényege: ha záros határidőn, azaz két héten belül nem teszik lehetővé, hogy a Liszt Ferenc repülőtérre telefonon rendelt taxisok öt percnél hosszabb ideig várakozzanak az utasokra, közvetlenül a 2-es terminál előtt, a belső körben, akkor sok száz taxis demonstrálni fog.

„Csak a régi jogainkat kérjük vissza. Sokszor megígérték már, de egyszer sem teljesítették, ezért szántuk el most magunkat arra, hogy ultimátumot adjunk.” – mondta érdeklődésünkre Csertek István elnök, aki szerint a jelenlegi helyzet az utasoknak, sőt az országimázsnak is rossz. „Képzelheti, mit gondol Magyarországról az a külföldi, aki most hóban, fagyban a távolabbi alsó parkolóig kénytelen elgyalogolni, a bőröndjeivel, mert csak ott tudunk várni rá” – A mai áldatlan állapot az elnök szerint csak és kizárólag a Budapest Airport(BA) Zrt. hivatalos partnere, a Főtaxi számára a jó, ami így szó szerint helyzeti előnybe kerül.

A tervezett demonstráció során a taxisok lépésben gurulnának végig a ferihegyi gyorsforgalmi úton, és a Liszt Ferenc repülőtér 2-es termináljához vezető közút sorompója előtt sorakoznának fel, így blokád alá véve magát a repteret.

Mint megtudtuk, hosszabb távon a taxisok már nem érnék be mai kérésük teljesítésével. Annak a Főtaxinak a reptéri kiváltságát akarják felszámolni, ami Nagy Elek Fideszhez közel álló nagyvállalkozó érdekeltségi körébe tartozik. Ma a BA Zrt. hivatalos partnereként csak a Főtaxi autói állhatnak sorba az érkezési oldalon a taxis droszt előtt az utasokért. „Ám ennek már régóta semmi értelme nincs. A pályázatot annak idején azért írták ki, hogy ne vágják át az utasokat, fix pénzért és jó kocsiban fuvarozzák őket. Mióta a fővárosi taxis rendelet hatályba lépett, minden egyes autó sárga, kényelmes, ráadásul megbízható, mert egységes a tarifa. Egész egyszerűen okafogyottá vált a pályáztatás és egyetlen társaság kiválasztása a sok közül. Józan ésszel felfogható magyarázat nincs rá, egyedül a magánérdek az, ami motiválhatja” – érvel Csertek István, akinek már nagy rutinja van a taxis megmozdulásokban.