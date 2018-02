Újságíró-gyilkosság: az olasz maffiát sejtik a háttérben

Az olasz maffia állhat Ján Kuciak és menyasszonyának meggyilkolása mögött, írja Kuciak közeli barátja és korábbi munkatársa, a szintén oknyomozó újságíró Tom Nicholson a Politico.eu portálon megjelent cikkében.

Nicholson 20 évig foglalkozott szlovákiai korrupciós ügyek feltárásával. Ezek közt számos olyan is akadt, amivel mind ő, mind Kuciak foglalkoztak, így értesüléseiket rendszeresen megosztották egymással. Mint írja, az egyik ilyen ügy tárta fel, hogyan játszanak át EU-s forrásokat a 'Ndrangheta maffia-csoporthoz köthető személyek Szlovákiából Olaszországba. "A szlovák szervezett bűnözés sosem ölt újságírókat, még a rosszabb, régi időkben sem, míg az olasz maffiának nincsenek ilyen aggályai" - tette hozzá.

Kuciak már kiépített kapcsolatokat olasz oknyomozókkal, akik megerősíthették számára a Szlovákiában aktív maffiózók személyazonosságát, írta Nicholson. Állítása szerint maga is számos bizonyítékot őriz ezekkel kapcsolatban, köztük olyat is, ami a szlovák kormánypártra nézve is kompromittáló.

Mint írta, bárki is felelős a gyilkosságokért, a titkosszolgálat már ismeri: "Mind Ján, mind én csak a kiszivárgott dokumentumokból dolgoztunk".