Visszakapta országos rangját a baleseti

A baleseti sebészek országos szakmai irányító intézete lett a budapesti Péterfy Kórház. Az úgynevezett országos intézménnyé válás azt jelenti, hogy a kórház orvosai szakterületükön statisztikai adatgyűjtéssel vizsgálhatják az ellátás minőségét, módszertani leveleket adhatnak ki, javaslatokat tehetnek a gyógyítómunka és a betegbiztonság javítására – tájékoztatta a Népszavát Sásdi Antal, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet főigazgatója. Az intézmény tíz év után kapta vissza az országos intézeti rangot. Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetet (OBSI) ugyanis egy évtizeddel ezelőtt egy kormányhatározat szüntette meg, és csatolta a Péterfy Sándor utcai kórházhoz.

Balog Zoltán humánminiszter a múlt év végén három új országos intézet felállítását rendelte el az eddigi tíz mellé: így januártól a Heim Pál gyermekkórház kapott országos intézeti rangot, valamint az egyik leendő Dél-pesti Centrumkórház.

Sásdi Antal elmondta: a baleseti intézetet évtizedek óta Európa vezető ellátóhelyei közé sorolja a szakma, számos eljárást nemzetközi összehasonlításban is az elsők között honosítottak meg a Fiumei úton dolgozó baleseti sebészek. A gyermektraumatológusok például a felkar-csonttöréseket már több mint egy éve a korábbi fém tűzőanyag helyett felszívódóval rögzítik. Ez azt is jelenti, hogy elég egyszer megoperálni a kicsiket, és miután összeforrt a csont, nincs szükség a rögzítés eltávolításához újabb műtétre. Egy másik, szintén úttörő beavatkozás, hogy a felnőttek törött karját kívülről, fémtüskékkel rögzítik. A főigazgató hozzátette azt is, hogy miután évek óta szigorú szakmai eljárásrendek alapján dolgoznak, a hazai ellátók között ebben az intézetben a legnagyobb az esély arra, hogy a súlyos koponya-, és agysérültek életben maradnak.

Danó Anna