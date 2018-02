Brutális hideggel kezdődik a tavasz

A havazás és a hófúvás miatt három megyében vannak teljesen lezárt útszakaszok, de máshol is rendeltek el közlekedési korlátozásokat.

A tél leghidegebb napja csütörtökön, március 1-jén virrad fel, a nyugati országrész havas, gyengén felhős tájain hajnalra kevéssel -20 fok alá hűlhet a levegő. A fővárosban hétfőn megdőlt a nappali hidegrekord, a legmelegebb órában -6 foknál is hidegebb volt. Meteorológiai szolgálat közlése szerint a sokéves átlagnál lényegesen, helyenként több mint 10 °C-kal alacsonyabbak a most mért és a következő napokban várható nappali legmagasabb és az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékleti értékek. Több járásra másodfokú riasztást adott ki a hófúvás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat.

A rendkívüli hideg miatt szombat déltől vörös kód riasztást léptettek életbe. Ennek az a lényege, hogy adott esetben a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek. A riasztás óta több mint 180 utcán élő, illetve kihűléssel veszélyeztetett embert helyeztek el hajléktalanszállón, és más típusú intézményben.

Az ország nagy részén a téli időjárás nehezíti a közlekedést. A havazás, a hófúvás és az extrém hideg miatt rengeteg a baleset az ország útjain.

Nyugat-Dunántúlon útlezárásokra kell számítani. Vas megyében a 40-70 kilométer/órás széllökések miatt mintegy kilencven útszakaszon tapasztalható hóátfúvás, emiatt a látótávolság lecsökkenhet akár néhány méterre is. A viharos széllökések gyakorlatilag azonnal visszahordják a havat a burkolatra. Tolna megyében a 61-es és 65-ös úton átmenetileg korlátozták a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek közlekedését.

Arra kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak, a hófúvásos területeket pedig kerüljék el. A zrt. megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, és minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon.

A kihűléses esetek - A Magyar Szociális Fórum legutóbbi adatai szerint február közepén 141 volt a szám, most hétvégén hozzák nyilvánosságra a friss adatot. - Tavaly a KSH hivatalosan 238 embert ismert el. - A 2017-es és a 2018-as számokat hivatalosan senki sem árulja el. Rétvári Bence az EMMI államtitkára a parlamentben 2016 óta kerüli a válaszadást, pedig azóta ötször is kérdezték erről. - A Város Mindenkié csoport tavaly március óta próbálja megtudni a rendőrségtől, hogy 2012 és 2017 között hány ember halt meg kihűlés következtében, eredménytelenül. Végül beperelték az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy adják ki az adatokat. A pernek múlt kedden volt az első tárgyalása. - A KSH adatai várhatóan nyár elején lesznek elérhetőek. - Korózs Lajos szocialista képviselő kérdezte a Balog Zoltán által vezetett EMMI-t, de a tárcavezető helyettese az MSZP-kormányok intézkedéseit és az ellenzéki politikus szociális érzékenységét firtatta válaszában.

Külföldön sem jobb a helyzet

- Brüsszelben a hajléktalanoknak akaratuk ellenére, rendőri őrizetbe vétel mellett szállón kell tölteniük az éjszakát.

- Rómát és Nápolyt is hótakaró fedte be kedden, amely megbénította a légiforgalmat és a vasúti közlekedést is. A rendkívüli hidegben egy hajléktalan megfagyott a milánói vasútállomáson.

- Franciaország területének háromnegyedén rendeltek a hideg idő miatt riasztást kedden, ahol az elmúlt napokban három hajléktalan fagyott halálra.

- Több országút járhatatlan volt kedd délelőtt Románia déli és délkeleti részén az előző nap lehullott hó és főleg a hótorlaszokat emelő viharos szél miatt: Bukarest és a tengerpart között leállt mind a közúti és a vasúti, mind a légi közlekedés.

- Horvátországban a hadsereg is bekapcsolódott a hótorlaszok eltakarításába kedden, Szlovéniában ugyanakkor mérséklődött a viharos erejű szél, és újra megnyitottak több autópályaszakaszt.