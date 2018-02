Csalódtak az ellenzékiek Washingtonban

Nem éppen meglepő módon a kínai média váltig védelmezi azt a tervet, amely szerint a jövőben nem csak két éves mandátum erejéig lenne betölthető az államfői mandátum. Ez lényegében azt jelenti, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök korlátlan ideig maradhat az elnöki székben.

Jóllehet szakértők rámutatnak, ez újabb egyértelmű jelen annak, hogy a világ legnépesebb államában Hszi teljhatalomra törekszik, korlátlan diktatúrát és személyi kultuszt épít ki, a hivatalos állami média ezt teljesen másként láttatja. Amint az egyik pekingi lap fogalmazott, a tíz éves időkorlát megszüntetésével a cél mindössze az, hogy „az emberek boldogabban éljenek”.

Az angol nyelvű China Daily, a párt szócsöve is eredeti magyarázattal állt elő. A lap úgy véli, a döntéssel tovább akarják tökéletesíteni a Kínai Kommunista Pártot és az állami vezetés működését. Ezen érv szerint az ország elöljárói mindig is döntő szerepet játszottak a gazdasági és politikai fejlődésben, s ezt a munkát Hszi Csin-ping végezheti be a legtökéletesebben.

Lu Kang, a kínai külügyminisztérium szóvivője erre még rátett egy lapáttal azzal, reméli, mindenki tisztában van vele, hogy Hszi elnök mandátumának meghosszabbításával a köz akaratát fejezik ki.

Bár a bejelentés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 1953-ban született Hszi akár a 2030-as években is az elnöki székben ülhet, s még az sem kizárt, hogy – az egykori jugoszláv elnök, Joszip Brot Tito mintájára – egyszer majd örökös elnökké választják, az Egyesült Államok ódzkodott mindenfajta bírálattól. Sőt, más nyugati kormányok sem kommentálták a pekingi döntést. A Fehér Ház szóvivője, Sarah Sanders azt közölte, ez Kína belügye, az ország olyan döntést hoz, ami számára a legmegfelelőbb.

E kijelentéssel aligha érték be a kínai ellenzékiek, akik azt remélték, hogy Hszi Csin-ping mandátumának korlátlanná tételét komoly bírálatok sora fogadja majd a világban. Li Datong egykori újságíró szerint a döntés komoly visszalépés Peking számára. meglátása szerint ezzel az országot káoszba sodorhatják. Vang Jing kínai üzletember úgy vélte, becsapták a kínai népet. „Pontosan tudom azt, hogy a tervezetet egyhangúlag fogadják majd el. És azzal is tisztában vagyok, hogy ez ellen semmit sem lehet tenni. De hallatni kell a hangomat” – idézte Vang Jinget a Guardian.

Hszi Csin-ping elnöksége legfontosabb kezdeményezésének a korrupcióval szembeni harcot tartották, ez azonban számos visszaélésre adott alkalmat, köztük arra, hogy leszámoljon politikai ellenfeleivel.

R. T.