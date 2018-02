Verdi mosolygós búcsúja

- A Falstaff egyedülálló remekmű, se előzménye, se folytatása nincs a Verdi-életműben. Imádom – mondja Fischer Iván, aki a vasárnap este színpadra kerülő előadást rendezi és vezényli. A Budapesti Fesztiválzenekar nem először játszik szcenírozott operát az évadban, ősszel Mozart Don Giovanni című művével kezdte a szezont. Most Verdi világába kirándul az együttes, utolsó színpadi művét, a csaknem nyolcvan éves komponista mosolygós búcsújaként is emlegetett alkotását mutatja be. „Kegyetlenül lemészároltam rengeteg hőst és hősnőt, igazán rám fér egy kis nevetés is.” - beszélt saját művéről Verdi.

Fischer Iván együtt rendezi a 125 évvel ezelőtt a Milánói Scalaban először bemutatott Arrigo Boito librettója alapján készült háromfelvonásos Falstaffot a világ legfontosabb operaházaiban rendszeresen alkotó, Zeffirellivel is együtt dolgozó Marco Gandinivel. A produkció látványvilágának része, hogy a zenekar keveredik az énekesekkel, ugyanis ők alkotják a falut, ahol a történet játszódik. A karmester-rendező azt is elmondta, hogy ”a ruhák a Fellini-filmek korát idézik majd, de amikor Falstaff átöltözik pompázatos ünneplőjébe, mintha egy régebbi, operaibb jelmezt venne fel.”

A magyar közönség elsőként láthatja az előadást, amely októberben Vicenzába utazik, a Teatro Olimpicóba, hogy a Fischer Iván által idén alapított Vicenzai Operafesztiválon is bemutatkozzon.

Infó: Verdi Falstaff

Vezényel: Fischer Iván

Főszereplők: Nicola Alaimo, Tassis Christoyannis, Eva Mei, Sylvia Schwartz

Közreműködik: Budapesti Fesztiválzenekar

Március 4., 6., 7., Müpa