„Minden dal egy-egy sókristály”

Énekes, dalszerző, tanár, diploma előtt álló gyógypedagógus. Klub- és fesztiválkoncertek után elkészült a magyar dzsessz legfiatalabb nemzedékéhez tartozó Palágyi Ildikó bemutatkozó lemeze, a Salt.

Ella Fitzgerald, Miles Davis, Erik Truffaz inspirálta zenészi pályára a felvidéki Királyhelmecről származó Palágyi Ildikó dzsesszénekes, gyógypedagógus, aki a zenével a fogyatékossággal élők el- és befogadását is szeretné segíteni. Tizenkét évesen, nagybátyja és testvére révén hallotta először az említett művészek lemezeit. „Elementáris erővel hatottak rám, s eldöntöttem, hogy zenei irányban szeretnék továbbtanulni” – mesél orientációjáról. A miskolci konzervatóriumban klasszikus magánének szakra járt, majd az érettségi évében kezdett dzsessz-éneket is tanulni Kazai Áginál. Innen egyenes út vezetett a Zeneakadémia dzsessztanszakára, ahol 2016-ban szerzett diplomát – jelenleg a mesterképzés végzős hallgatója.

„Hálás vagyok, hogy főtárgytanáraim, Lakatos Ágnes és Berki Tamás, valamint Urbán Orsolya bizalmat szavaztak nekem. Rengeteget tanultam tőlük.” Zenekarának tagjait is az egyetemen ismerte meg; 2015 tavaszán alapította az Indigót, „néhány saját dallal a fiókban”. 2016 nyara óta Gyémánt Bálint gitározik, Bartók Vince basszusgitározik, Szabó Dániel Ferenc dobol. „Mára a formációnak kialakult egyfajta felismerhető hangzása, amire nagyon büszke vagyok, és ezt próbáltuk meg rögzíteni az első lemezen” – vallja az énekesnő.

A Salt (Só) című lemez „art-pop, progresszív dzsessz és elektronika” ötvözete. „Mindannyian a dzsesszből hozzuk az alapgondolkodást és az improvizatív attitűdöt, de rengeteg stílus keveredik a dalokban. Pszichedelikus rock, popzene, elektronikus hatások is tetten érhetők. Az a fontos, hogy a dalaim 100 százalékban szívből szóljanak, engem és minket fejezzenek ki. Ezért is választottam a becenevem alkotói névnek és egyben a formáció nevének. Számomra a zenélésben a személyesség a legfontosabb” – mondja Ildikó.

A só számára a dalszerzés folyamatát szimbolizálja. „Mindig egy erős érzelmi hullámmal kezdődik, amihez igyekszem minél mélyebben kapcsolódni. Ha ez sikerül, megpróbálom zenei és nyelvi eszközökkel kifejezni, amit találtam. Úgy érzem, a megírt dallal egy esszenciát mentek át az érzésből. Ahhoz hasonlít ez, ahogyan a tenger hullámai kimossák a sót. A Salt című szám az egész anyag vezérfonala, s a lemezen minden dal egy-egy sókristály.” A kvartett mellett egy számban a kiváló szaxofonos, Ávéd János is közreműködik, és a lemezbemutató koncerten is velük tart.

A zenélés mellett Ildikó a gyógypedagógusi pályával (s ezen belül logopédiával) is intenzíven foglalkozik: az ELTE Bárczi Gusztáv karának végzős hallgatója, s énektanári végzettségének köszönhetően már tanít is ugyanott. „Elidegeníthetetlen részemnek érzem, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek az emberi élet sokszínűségével, és művészként is több konkrét tervem van, hogy miként szeretném segíteni a fogyatékkal elő emberek társadalmi befogadását.”

Idei tervei között – az egyetemi diplomák megszerzése mellett – „önmaga definiálását” említi, s ennek fontos és örömteli állomása a Salt, amelyhez videóklipet is terveznek forgatni. „Nagyon érdekel a magyar nyelvű dalszerzés, szeretnék benne mélyebben elmerülni. A nyelv adottságait és a zenei világom ritmikai, hangsúlybeli jellemzőit összehangolni szép, de nem könnyű feladat. Kíváncsi vagyok, meddig jutok vele”.

Infó: Indigó: Salt – lemezbemutató koncert

Március 3. (szombat), 20:00, A38 hajó kiállítótér

Retkes Attila