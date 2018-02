Választási fizetésemelést kapnak a katonák

Januárig visszamenőleg átlagosan 8 százalékkal megemelik a honvédség legénységi állományának járó munkaerőpiaci pótlékot – értesült a Népszava. Információnk szerint az alacsonyabb rangban lévők ennél nagyobb emelést kaphatnak, akár 12 százalékkal is több lehet a pótlékuk. A tervek szerint bizonyos esetekben május helyett már márciusban, azaz még a választások előtt elutalhatják a ruhapénzeket is, utóbbit az érintettek április 5-ig meg is kapnák.



A Honvédelmi Minisztérium nem cáfolta értesülésünket, mindössze annyit írt: „Ahogy azt már több alkalommal elmondtuk, a 2015-ben megkezdett bérfejlesztés az idei évben is folytatódik. A fejlesztések középpontjában továbbra is a katonák állnak”.

Válaszában a tárca feltehetően Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára tavalyi mondataira utalt: a politikus azt mondta, 2015 júliusától első lépésben átlagosan 30 százalékkal emelték a katonák és a honvédelmi ágazatban dolgozó közalkalmazottak keresetét. 2016 januárjától 2019 januárjáig pedig 5-5 százalékkal, összességében átlagosan 50 százalékkal növelik a katonák illetményét.

"A munkaerőpiaci pótlékra azért volt szükség, mert az egykulcsos adó bevezetésekor nagyon sok tiszthelyettes fizetése csökkent" – mutatott rá Vadai Ágnes, a parlament honvédelmi bizottságának tagja. A DK politikusa szerint ugyanakkor a honvédség helyzete nem csak a bérproblémák miatt kritikus, hanem a gyakran elavult technológia miatt is.

A fejlesztési tervekről ráadásul szinte semmit sem tudni, hiába hirdette meg a kormány a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési programot. Egy februári kormányhatározat értelmében például három év alatt összesen 75 milliárd forintot szánnak szállító repülők vásárlására, azonban azt nem lehet tudni, pontosan hány gépet vesznek, valamint, hogy milyen képességekkel rendelkeznek majd azok. Erre vonatkozó kérdéseinket szintén elküldtük a Honvédelmi Minisztériumnak, ám két korábbi közleményt küldtek, ezek elsősorban a már megvásárolt Airbus A-319-es gépekről szóltak. A csere egyébként mindenképpen indokolt, a használatban lévő An-26-os gépek ugyanis már 40-45 évesek.

A választások előtt nem csak a katonák esetében vált sürgőssé a bérfejlesztés. Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy előrehozták január 1-re az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 százalékos béremelését is. A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) szerint viszont az eddigi béremelésekkel sem keresnek eleget az egészségügyben dolgozók, ezért múlthéten sztrájkbizottságot alakítottak.

Lőrincz Tamás