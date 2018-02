Koji László: a kormány intézkedéseire vár az építőipar

Egy közép- és hosszú távú lakásprogramot, az épületfelújítások támogatását, az alacsony áfa megtartását igényli többek között az új kabinettől a feljövőben lévő ágazat – tudtuk meg Koji Lászlótól, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnökétől.

- Egyszerre érkeznek biztató és aggodalomra okot adó hírek, adatok a hazai építőiparról. Nehéz ebben eligazodni. Milyen helyzetben van jelenleg ez a meghatározó nemzetgazdasági ágazat?

- Az Eurostat legfrissebb, a napokban nyilvánosságra hozott felmérése szerint tavaly a magyar építőipar a teljesítményével az élen végzett. Sajnos azonban ami a hatékonysági rangsort illeti, ott még mindig az utolsó harmadban vagyunk. Talán itt is el kezd felfelé araszolni az ágazat. Ugyancsak az Eurostat kimutatás szerint a legtöbb uniós tagországban kevesebb emberrel, nagyobb gépesítéssel értek el jobb teljesítményt, de ez sajnos Magyarországra nem érvényes. Az ágazatot is sújtó szakemberhiány is abba az irányba tereli a cégeket, hogy élőmunka kímélő megoldásokat keressen. Idén január 21-től a kormány 20 milliárdos pályázati forrást nyitott meg a gépesítés támogatására. Legalább 7-8 év lemaradást kell behozni. Ez a támogatás elsősorban az ágazatból nagyon hiányzó közepes vállalkozások erősítését is szolgálja, amelyek 50-500 millió forint közötti gazdasági erővel rendelkeznek.

- A magyar építőiparnak sikerült már elérnie a válság előtti teljesítményét?

- Folyó áron számolva 2007-ben 2 360 milliárd forint volt az építési ágazat teljesítménye, 2017-ben pedig 2 494 milliárd, de a 10 év összességében nagyjából 28 százalékos inflációs hatását figyelembe véve a válság előtti utolsó „béke év” 80-85 százalékánál tartunk. A 400 építőipari kft.-vel végzett felmérésünk szerint viszont a vállalkozók bizalmi indexe elérte a 2007-es szintet.

- Az ágazaton belül hogyan teljesített a lakásépítési szegmens?

- Az utolsó jó év 2008 volt, amikor még mintegy 36 ezer új lakást húzott fel az építőipar és éves szinten ehhez jött még 250 ezer lakásfelújítás is. Ezt követte a válság okozta zuhanás. A mélypont 2013. volt, amikor 7 400 új lakást adtunk át és 110 ezer lakást újítottunk fel. Tavaly 12 ezer új lakás használatba adása történt meg és idén 15 ezerrel számolunk. Ha ez a trend folytatódik, akkor 2022 körül elérhetjük éves szinten a 25-30 ezer új lakás használatba vételét. Ahhoz azonban jelentős kormányzati intézkedésekre lesz szükség, hogy a lakásfelújításoknál legalább megközelítsük az évi 200 ezret.

- Építőipari szakemberek és elemzők is 15-20 ezerre várták a tavalyi, és 25 ezerre az idei újlakás számot. Hová lett a hiányzó néhány ezer ingatlan?

- Szerintem nem tévedtek, csak az adatokat torzítja, hogy a lakossági megrendelők közül, akik közvetlenül a kivitelezővel szerződtek, sokan az ingatlan elkészülte után sem kérték a használatba vételi engedélyt, illetve hatósági bizonyítványt, mert attól a pillanattól kezdve, hogy ezeket megkapják, építményadót kell fizetniük. Megítélésem szerint ez az adó nagyon sok településen irreálisan magas. Főleg a főváros agglomerációs térségében, vagy például a népszerű turisztikai központokban az építményadó eléri a négyzetméterenkénti 1000- 1100 forintot. A családi házak átlagosan 100, de inkább nagyobb alapterületét figyelembe véve, évi 100 000-1 100 000 forintos kiadást jelent. Az építtetőnek pedig a jelenlegi szabályozás szerint akár 10 éve is van arra, hogy megkérje a hatósági bizonyítványt, ennyi idő alatt pedig sok minden, még az ingatlanadó mértéke is változhat. Az ÉVOSZ felmérése szerint 25-30 ezer új lakás kivitelezéséről beszélhetünk 2018 elején. A kivitelezés 1,5-2 év, vagyis ennek a mennyiségnek 2018-2019-ben meg kellene jelennie a statisztikákban, de úgy vélem ez nem így lesz. Jó néhány önkormányzat olyan mohósággal kezeli ezt a területet, amin el kellene gondolkodni.

- Nem akarom védeni az önkormányzatokat, de a kormányzat oly mértékig elvonta a forrásaikat, hogy rákényszerülnek, hogy onnan vegyenek el, ahol szerintük van mit.

- Nyilván ez a kényszer is közrejátszik ebben a helyi települési adópolitikában, de én mégis a mértéktartást kérem számon az önkormányzatokon. Ma az átlagos települési szolgáltatások nincsenek arányban azzal az adóztatással, amit egy állampolgár megél. Hogy csak egy példát említsek, beszedi a magas ingatlan adót, más közterhek mellett, de nem gondoskodik a megfelelő óvodai ellátásról.

- Egy gazdaságkutató intézet elemzése szerint a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) támasztotta megnövekedett kereslet megdrágította a lakóingatlan építés árát. Ehhez társul az építőanyagok áremelkedése is. Ezek a hatások nem szűkítik a megrendelői kört?

- Szerintem nem a csok, hanem inkább az új lakásokra 2016-tól négy évre bevezetett 5 százalékos forgalmi adó és az áfavisszaigénylési lehetőség hatására mozdult meg a piac. A csok valóban csak egy bizonyos, tehetősebb rétegnek jelent megoldást. A finanszírozási háttér stabilitása azonban szélesebb körnek segítene. Idén az építőipari ágazat 5-10 százalékos áremelkedéssel számol. Az építési kedvet ösztönözhetné egyebek mellett, ha legalább 10 éves futamidőre lehetne kedvező, fix kamatozású hiteleket fölvenni, ami kiszámíthatóvá tenné a lakóingatlan vásárlást.

- Mekkora és milyen összetételű a hazai lakásállomány?

- Nagyjából 4,3 millió lakóingatlan van az országban. Ebből különböző okokból 360 ezer áll üresen és 800 ezerre tehető a házgyári lakások száma. Ahogy már említettem, évente legalább 35 ezer új lakást kellene építenünk, s 250 ezret felújítanunk. Az elmúlt 10 évben a 350 ezer helyett 150 ezer lakást építettünk s körülbelül 1 millió lakással kevesebbet újítottunk fel a kívánatosnál, ha úgy számolunk, hogy átlagosan 22 évente fel kellene újítani egy lakást. Ezeket az elmaradásokat az előttünk álló 10-15 évben be kellene hoznunk. Mert egyébként nem érdemes élet-, illetve lakásminőségről beszélni. A különböző ösztönző intézkedések ellenére, az európai 36 százalékos átlaggal ellentétben, a hazai építőipari teljesítményben a lakásépítés aránya alig 15 százalék.

- A 2020-2026. közötti uniós pénzügyi ciklusban elképzelhető, hogy kevesebb forrás jut a strukturális alapokból Magyarországnak is. Ez nem fékezheti az ágazat bővülését?

- Bármilyen színezetű kormány kerül hatalomra április 8. után erre az időszakra fel kell készülnie. A GDP növelésében a lakosságot még inkább nagyobb szerephez kell juttatni, hiszen a lakásépítés, vásárlás, felújítás is hozzájárul a gazdaság bővüléséhez. Az új kormánynak kiemelten és nagyon gyorsan ki kell dolgoznia egy közép- és hosszú távú lakásprogramot. Például a panellakások korszerűsítésére kellenek programok, hiszen a leginkább energiafaló ingatlanok, de a bennük élő lakóközösségek önerőből képtelenek a szükséges beruházásokra. Amiről kevés szó esik, hogy akár a magán, akár a nagy közösségi, állami beruházásokról van szó, az előkészítésre, a tervezésre kevés idő, kevés figyelem és kevés pénz jut. A kormányzati közbeszerzési pályázatoknál is a kiviteli terveket nagyon ritkán versenyeztetik és kérnek be erre ajánlatokat.

- Még mindig nagy a bizonytalanság, hogy 2020. után is marad a kedvezményes 5 százalékos áfa az új lakásokra, vagy ismét 27 százalékra emelkedik. Ez nem szegi kedvét a beruházóknak?

- Az ÉVOSZ az Ingatlanfejlesztők Egyesületével és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével közösen készíttetett egy szakértői tanulmányt az 5 százalékos, illetve a 27 százalékos áfa hatásairól s ezt benyújtottuk a gazdasági tárcának. A minisztérium a választásokig kért türelmet a válaszra. Brüsszelből mindenesetre biztató hírek érkekeznek. Elképzelhető ugyanis, hogy 2020-tól a forgalmi adó politikában a jelenleginél nagyobb mozgásteret kapnak a nemzeti kormányok. Az elvárás csak annyi lesz, hogy összességében 18 százalék forgalmi adót szedjenek be a kormányok. Mi arra számítunk, hogy 2018. második félévében a megfelelő szakmai számítások elkészítését követően fontos bejelentést tesz majd az aktuális kormány. Mi arra számítunk, hogy az új lakásoknál marad az 5 százalékos áfa és egyéb pozitív ösztönző is megmarad, illetve újak is belépnek. Ha mégis visszatérne a 27 százalékos áfa az új lakásokra, akkor erőteljesen megtorpanna a lakásépítés Magyarországon, illetve az ágazat egy jelentős része átevezne zavaros vizekre. A szakértői tanulmány szerint egyébként az 5 százalékos áfa többet hoz a költségvetés konyhájára a legális beruházások, a foglalkoztatás miatt.

- Milyen tendenciák figyelhetők meg az építési piacon?

- Ismét egyre több megrendelő közvetlenül a kivitelezővel szerződik. A válság előtt ezeknek a megállapodásoknak nagyjából a 65 százaléka volt ilyen, de ez az utóbbi években éppen az ellenkezőjére fordult, s az ingatlanfejlesztők jutottak a megbízások kétharmadához. Mára egy egészségesebb, 50-50 százalékos arány alakult ki, s ez a javuló tendencia folytatódik.

- Mi volt az oka a korábbi változásnak?

- A válság miatt rengeteg beruházás meg sem kezdődött, de megvoltak a tervek, illetve több ezer befejezetlen ingatlan volt az országban. A csok bevezetése és a kedvező hitelkonstrukciók hatására megindult élénküléskor pedig a kész terveket elő lehetett kapni, illetve a beruházásokat gyorsan be lehetett fejezni.

- Mi a helyzet a lakásfelújítások esetében?

- Szerintünk a lakásfelújításokat viszont nem támogatja kellőképpen a kormány, s ezen sürgősen változtatni kell, mert éppen ezen a területen a legnagyobb fekete gazdaság, a szürke foglalkoztatás aránya és a rengeteg a sarlatán „mester”. Leginkább a lakásfelújítási szegmensben kialakult állapotok hatnak leginkább a versenysemlegesség ellen. Mi azt javasoljuk már évek óta, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a lakásfelújító magánszemély, vagy társasházi közösség is élhessen az áfa visszaigényléssel. Ezzel ösztönözni lehetne a megrendelőket, hogy megérje nekik mindent számlával megvenni, elvégeztetni és mindenről írásban szerződni. Ez az államnak is érdeke a nagyobb adóbevételek miatt.

Névjegy Koji László 59 éves közgazdász 1997 és 2004 között a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, jelenleg az általános alelnöki posztot tölti be. 1989 és 1997 között az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) főtitkára, ügyvezető igazgatója volt, majd alelnöke lett, 2015 óta pedig az elnöke. Több beruházó, ingatlanfejlesztő és kivitelező cégnél töltött vezető posztokat. Jelenleg az Inconex Ingatlanhasznosító Kft. igazgatója és az Innovációs és Befektetési Holding Zrt. elnöke.

Bihari Tamás