Elios - Minden eszközt bevetnek, hogy falaznak a csalásnak

Egy nappal megalakulása után máris akcióba lendült az Elios-botrányt vizsgáló ellenzéki árnyékbizottság: Harangozó Tamás (MSZP), Hadházy Ákos (LMP), Szilágyi György (Jobbik) és Varju László (DK) a kecskeméti városházán próbálta megtekinteni a kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz kötődő helyi lámpakorszerűsítési projekt iratait. Hamar kiderült azonban, hogy a helyi apparátus minden eszközt bevet a dokumentumok eltitkolásáért.

Árulkodó volt már az is: Szemereyné Pataky Klaudia fideszes polgármester és a város többi vezetője maga helyett a jegyzőt és az önkormányzati szóvivőt bízta, hogy tárgyaljon a négy ellenzéki képviselővel. Az iratok ott voltak összekészítve az egyik szobában, csakhogy a jegyző nem engedélyezte az iratbetekintést. Arra hivatkozott: a napokban levelet kaptak a Nemzeti Nyomozó Irodától arról, hogy az iratokat rövidesen lefoglalják. Később azt is mondták, hogy az OLAF iratai esetében a brüsszeli hatóság az adatgazda, holott az Európai Csalás Elleni Hivatal korábban többször leszögezte: a tagállam joga nyilvánosságra hozni az dokumentumokat. Hadházy Ákos ezek után azt kérte a hivatalnokoktól, hogy élőszóban mondják el, mi áll a dokumentumokban. A szóvivő jobbára csak egyetlen olafos kifogást említett meg, mert a többit szerint „nem fontos”. Végül a két hivatalnok már csak azzal hárított: a képviselők írásban adják be a kérdéseiket és majd válaszolnak azokra. „Miért éri meg önöknek, hogy takargatják ezt a piszkos ügyet?” – fakadt ki végül a bizottságot elnöklő jobbikos Szilágyi György.

A bizottság most a Péterfalvi Attila vezette Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul, hogy kiderüljön jogszerűen jártak-e el a kecskeméti hivatalnokok. Közölték: ha jogellenesen jártak el, akkor feljelentést tesznek hivatali visszaélésért.

Érdemes még felidézni, hogy a kínos városházi jelenetek egyikében a szóvivő elszólta magát. Amikor Harangozó Tamás azt firtatta, miként sikerült pont úgy kiírni a tender technikai feltételeit, hogy az Elios nyerhessen, a szóvivő úgy reagált: a pályázatot az „irányító hatóság útmutatása alapján” írták ki. Később korrigálta magát, mondván, ez csak a pályázat általános lebonyolítására vonatkozott, nem a pályázatot eldöntő technikai specifikációkra.

Márpedig az OLAF, az Átlátszó által ismertetett, mórahalmi önkormányzatnak írt levelében az áll: felülről, az irányító hatóság segítette az egykori Tiborcz-érdekeltség Elios pályázatát. Az uniós ellenőrök szerint a hatóság a pályázati határidő előtt egy nappal, módosították a lámpák élettartamára vonatkozó pályázat feltételein, így az önkormányzatok lehívhatták az Elios által leszállított lámpákra az uniós pályázati támogatást. Emellett az OLAF a mórahalmi jelentésében megállapította a „szokásos” összeférhetetlenséget is: Orbán vejének üzlettársa, Hamar Endre egyszerre volt a tendert előkészítő Sistrade Kft. és a tendernyertes Elios Innovatív Zrt. résztulajdonosa. Az Átlátszó kikérte a hajdúböszörményi önkormányzat OLAF-iratait is, ám az önkormányzat ott is arra hivatkozva tagadta meg az uniós levél közzétételét, hogy előbb kikérik Brüsszel véleményét az ügyben.

Az ellenzéki vizsgálóbizottság következő ülésen Harangozó Tamás lesz az elnök, aki lapunknak elmondta: jövő hét szerdára a Parlamentbe szerveznek ülést, ahová az önkormányzati szereplőkön túl kormányzati szereplőket és az érintett cégvezetőket is meghívnák.

