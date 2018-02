Ellenzéki tárgyalások - "Valószínűleg lesz még folytatás"

– Túl vagyunk az első tárgyalási fordulón az MSZP-vel, valószínűleg lesz még folytatás – közölte a Népszavával Kanász-Nagy Máté. Az LMP szóvivője leszögezte: fontos céljuk, hogy az ellenzéki pártok ne a sajtón keresztül üzengessenek egymásnak, hanem felelős politikus módjára egyeztessenek. Kanász-Nagy az Új Kezdettel való megállapodásukat említette pozitív példának: „bejelentettük, hogy elkezdtük a tárgyalásokat, a következő megszólalásunk pedig már az eredményekről szólt.”

Az MSZP lapunkkal annyit közölt, hogy jobban szeretnének majd az eredményekről beszámolni, mint a folyamatokról. Azt viszont hozzátették: szükséges, hogy összejöjjön valamiféle megállapodás, hiszen ezt várják a saját, illetve az LMP szavazói is.

Szél Bernadették nemcsak az MSZP-t, hanem a Jobbikot is megkeresték, hogy tárgyaljanak az ellenzéki együttműködésről.

– Nehézkes a Jobbikkal való egyeztetés, korábban is az volt a véleményünk, hogy zavaros párt, ez most is jól látszik – kommentált Kanász-Nagy Máté. Az LMP szóvivője felidézte Vona Gábor Jobbik-elnök pár hónappal ezelőtti kijelentését, miszerint szívesen együttműködne az úgynevezett XXI. századi pártokkal, vagyis az LMP-vel és a Momentummal, Dúró Dóra jobbikos képviselő viszont a minap már úgy fogalmazott: komolytalan pártnak tartja az LMP-t. Vona az ATV-ben szerdán árnyalta párttársa álláspontját: "az LMP-vel, a Momentummal, az új politikai formációkkal nyitottak vagyunk az együttműködésre" – mondta a pártelnök.

– Tisztázniuk kell mit gondolnak, csak így haladhatunk az egyeztetésekkel – fogalmazott a zöldpárt szóvivője. A Jobbik lapunkkal közölte: hivatalos párt álláspontnak tekinthető Dúró megszólalása, és Vona Gábor eddigi nyilatkozatai alapján is csak az áprilisi választás után tudná elképzelni a XXI. századi koalíciót.

A DK sem szeretne kimaradni: Gyurcsány Ferenc pártelnök hétfőn megbízta Molnár Csaba alelnököt, hogy kezdeményezzen hivatalos tárgyalást az LMP-vel. – Az MSZP és a DK korábban megegyeztek egymással, nekik kell eldönteni milyen formában akarnak tárgyalni, mi ebbe nem akarunk beleszólni. Mi a szocialisták és a Jobbik irányába nyitnánk, korábban pedig a Momentum felé is volt megkeresésünk – fogalmazott Kanász-Nagy Máté.

Az LMP a Momentumnál nyitott kapukat dönget, ugyanis a párt elnöke, Fekete-Győr András tegnap bejelentette: bárkivel készek együttműködni a jelenlegi rendszer leváltásáért. – Nekünk tök mindegy, hogy ki jobbikos, ki MSZP-s, ki DK-s, ki LMP-s, ha ezek a pártok együtt tudnak működni – fogalmazott Fekete-Győr. Arra a kérdésre, hogy a Momentum számára akár "a Jobbik is bevállalható-e a győzelem, változás érdekében?", azt mondta: "persze". A pártelnök szerint a vasárnapi hódmezővásárhelyi választással bebizonyosodott, hogy a kormány elküldhető. A szekértábor-logikát félre kell tenni, "106 Márki-Zay Péterre van szükség", akik ugyanúgy fel tudják rázni a különböző pártokkal szimpatizáló szavazókat.

A teljes ellenzék által támogatott újdonsült hódmezővásárhelyi polgármester közben "Fidesz-ellenes szövetséget" kötött Botka Lászlóval, Szeged szocialista polgármesterével. Márki-Zay hangsúlyozta, hogy bár a Jobbik is mögötte állt, Botka Lászlóék is segítették őt a kampányban tanácsaikkal. Ha az ellenzék összefog, és valóban rendszerváltást ígér, akkor azokat is el lehet vinni a választásokra, akik jelenleg nem találnak kedvükre való pártot – tette hozzá Márki-Zay Péter.

Vitázna Orbánnal Karácsony Vitára hívta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor kormányfőt. – Kész vagyok bárhol, bármikor vitázni Orbán Viktorral Magyarország jövőjéről. Miniszterelnök Úr, Ön nem bújhat el a vita elől – üzente Karácsony.

Zoltai Ákos