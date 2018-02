Kapaszkodik Sorosba a Fidesz

Hódmezővásárhely után zavarossá vált a korábban katonásan egységes kormánypárti kommunikáció: a holdudvarban már bírálják a sorosozást.

„Azt hiszem, hogy abba kéne hagyni ezt az elemi iskolai szintű sorosozást például, Stop Soros, meg egyebek. Ezek jópofák, de a magyar társadalom ennél intelligensebb” – négy nappal ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen mondat elhangzik a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Echo Televízió műsorában, hétfőn este azonban erre is sor került. A bírálatot ráadásul Bencsik András kormánypárti újságíró fogalmazta meg Bayer Zsolt műsorában, sőt később azt is mondta: „Bízni kell annyira a miniszterelnökben, hogy feltételezzük róla, hogy nem korrupt”.

A hódmezővásárhelyi vereség után tehát láthatóan megváltozott a kormánypárti kommunikáció, hosszú hónapok milliárdokba kerülő sorosozása után már arról beszél a fideszes holdudvar, hogy változtatni kellene az üzeneteken. Jelentős változás az is a kormányzati kommunikációban, hogy számos kormánypárti politikus – sőt, még Orbán Viktor is – hajlandó volt magyarázni az eredményt. A kormányfő ugyan a betelepítésekre is tett utalást, de mondatainak fő üzenete az volt, hogy többet kell dolgozni a győzelemért. Ezt erősítette saját stílusában Deutsch Tamás, kormánypárti EP-képviselő is, aki keddi Facebook-posztjában azt írta: „no beszarás, no agyaskodás (no para, no hohmec); harc, barátaim, harc. Van miért, van kikért”.

Az atv.hu információi szerint egyébként a sorosozásból várhatóan visszavesznek, helyi szinten ugyanis nem találták elég erősnek a „Stop Soros” üzenetet. A cikk szerint egyébként Orbán Viktor nyugtatta a hétfői elnökségi ülésen résztvevőket, a kormányfő ugyanis adatokat sorolva azt állította: továbbra is megvan az elkötelezett Fidesz-bázis, az ellenzéki összefogás pedig nem szólított meg nagy tömegében eddig passzív szavazókat. A végső következtetés az volt, hogy a polgármester-választáson az emberek nem pártokra, hanem a személyre, Márki-Zay Péterre szavaztak.

Az értelmiségi holdudvar mellett lapunknak tegnap több kormánypárti politikus is jelezte, hogy a vereséghez hozzájárulhatott a Soros György elleni hadjárat. Ehhez képest – és ez is lehet a zavar jele – Szijjártó Péter külügyminiszter azt javasolta: a kormány indítson tájékoztató kampányt az ENSZ migrációs csomagjáról, amely szerinte egybeesik a Soros-tervvel. A miniszter közölte: „Az ENSZ azt akarja, hogy mindenki folyamatosan fogadjon be migránsokat.". Ez egyébként nem esik egybe a valósággal, ugyanis senkit sem kényszerítenének Magyarországra, ráadásul a tervezet készítésébe Magyarországot is bevonták.

