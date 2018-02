Inog a padló Andy Vajna kaszinóbiznisze alatt

Újabb milliárdokat kapott ajándékba Andy Vajna - írtuk még tavaly ősszel. Egy ügyes csűrcsavarral - a nemzetgazdasági miniszter előzetes engedélye alapján egyesült Vajna két kaszinóüzemeltető cége - kőkemény adómilliárdokat spórolhatott a filmügyi kormánybiztos, kaszinókirály - vagyis a magyar nép közös kasszája bánta ezt az ügyeskedést is.

De hogy is mondja a népnyelv? A fák nem nőnek az égig?

Nem egyeztethető össze az uniós joggal a hagyományos és az online játékkaszinók üzemeltetésére, illetve szervezésére vonatkozó magyar szabályozás - ezt állapította meg szerdai ítéletében az Európai Unió Bírósága.

A testület hátrányosan megkülönböztető jellegű korlátozásnak minősíti, hogy Magyarországon kizárólag azok a gazdasági szereplők kaphatnak engedélyt online kaszinójáték szervezésére, amelyek koncesszió alapján játékkaszinót üzemeltetnek a területén. Az ítélet szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának ilyen radikális korlátozása nem igazolható a magyar kormány által hivatkozott közrendi és közegészségügyi célokkal.

Az EU Bírósága egyben kifogásolja a koncessziós jog odaítélésének a rendszerét is, ahogyan ezt már tavaly nyáron megtette az “Unibet International kontra NAV” ügyben meghozott ítéletében. A testület megállapítja, hogy Magyarországon még nem írtak ki hagyományos játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncessziós pályázatot, ami az online szerencsejáték szervezésének is a feltétele. Az a követelmény, ami az úgynevezett “megbízható” szerencsejáték-szervező számára pályázat nélkül is biztosítja a koncessziót, ha előtte tíz éven át ezzel foglalkozott Magyarországon, hátrányos helyzetbe hozza a más tagállamokban letelepedett, azonos profilú gazdasági szereplőket. A bíróság szerint ez eltérő bánásmódnak minősül, amit tilt az európai uniós jog.

Magyarországnak meg kell változtatnia a kifogásolt szabályozást, ha nem akarja, hogy egy esetleges bírsággal végződő kötelezettségszegési eljárás induljon ellene — mondta lapunknak Lehóczki Balázs, az Európai Unió Bíróságának sajtófelelőse. A szakértő szerint a hátrányos helyzetbe hozott külföldi cégek akár kártérítési pereket is indíthatnak az ítélet alapján a magyar bíróságokon.

A luxemburgi székhelyű európai uniós testület a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kérésére értékelte a szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségét. Az ügy előzménye, hogy a szerencsejáték-szolgáltatásokat nyújtó brit Sporting Odds a magyar bíróságon keresetet nyújtott be a szerinte jogellenes előírások felülvizsgálata érdekében.

- Sajnos a magyar kormány, illetve az igazságszolgáltatás ezúttal is fittyet fog hányni az Európai Bíróság ítéletére, miként azt a tavalyi hasonló, jogerős, a pénznyerő automatákkal kapcsolatos döntés kapcsán is tette, vagyis nem fizettek kártérítést és nem is módosítottak a jogszabályokon - mondta a Népszavának Schreiber István. A Magyar Szerencsejáték Szövetség egykori elnöke szerint nem is várható más reagálás, hiszen Andy Vajna a kaszinóbizniszben is érdekelt médiaguru és filmügyi biztos Orbán Viktor miniszterelnök legszűkebb köreihez tartozik, ezért kizártnak látszik, hogy a kormány bármit tenne saját érdekei ellenében. Elgondolkodtató, hogy az üzletembert, mint "megbízható" szerencsejátékszervezőt tartják nyilván.

Azt sem szabad elfelejteni - emlékeztetett a szakember, hogy ezekben az ügyekben a magyar államot a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda képviseli, amely 2013 szeptemberétől több százmillió forintos megbízási díjat kap határozatlan időre a kormánytól. Az iroda egyik tulajdonosa Trócsányi László ügyvéd, aki 2014 óta igazságügyi miniszter, bár 2000 óta - három év kivételével - szünetelteti a praxisát, vagyonnyilatkozatai szerint jelenleg is 16 százalékos a részesedése az irodában. Schreiber István véleménye szerint az igazságügyi szervek ezerszer meggondolják, hogy milyen ítéletet hozzanak egy olyan ügyben, amelyben az igazságügyminiszter által is tulajdonolt iroda lát el képviseletet.

Reagált a kormány Az Igazságügyi Minisztérium közleményben reagált a luxemburgi bíróság döntésére. A tárca szerint az Európai Bíróság megerősítette a magyar kormány által követett gyakorlatot, ugyanakkor egyetlen szó se ejt a hagyományos játékkaszinók nyilvános pályáztatásáról, a piacnyitásról.

Bonta Miklós - Halmai Katalin (Brüsszel)