Fel a fejjel! - A "dinótartás" árt a gerincnek

A sok számítógép előtt ülés, a hordozható kütyük használata miatt a gerincoszlop normális S alakja C-vé deformálódik, ami a fájdalmat, sőt sérvet okozhat. A megelőzéshez már egy kis mozgás is sokat segíthet - mondta Bicskei Izabella edző a Népszavának.

Súlyos civilizációs hatás, hogy a számítógép előtt ülés, a hordozható kütyük használata miatt a normális S alakú gerincoszlop C-vé alakul. A dolgozóasztalnál ülve a monitorra meredve a fej a kelleténél jobban a váll elé kerül, mert - akaratlanul is - jobban akarjuk látni a képernyőt. Az egészséges az lenne, ha a nyaki csigolya a gerincoszlop vonalát követné, az előrevetülés miatt azonban fáj a hát, és akár sérvek is kialakulhatnak.

Jó tudni! Nem mindig ott van a probléma, ahol fáj. A fölötte és alatta lévő ízületeknél is kell keresgélni.





A lapockazáró izmok, ahelyett, hogy zárt állapotban segítenének egyenesen tartani a hátat, teljesen kinyílnak, a befeszült a csuklyás izomtól nehéznek érezzük a vállakat, a kényszeredett, merev tartástól csomók alakulnak ki az izomrostok között. A rengeteg ülés – munkahelyen 8-10 órát, előtte utána autózunk, vagy ha szerencsénk, van a tömegközlekedési eszközön is találunk helyet – miatt alig állunk, nem dolgozik a csípő- és a bokaízület, a természetellenes tartás szinte törvényszerűen a gerincsérvek kialakulásához vezet. Ezek megelőzéséhez meg kell erősíteni a hátat, a hátsó láncot. Erre alkalmas a jóga, az úszás, a torna – minden, ami kimozgatja az ízületek mentén a szalagokat és az izomrostokat, hátrafelé nyújtja a kötőszövetet. Az elől lévő izmok – mellkas-, has-, csípőhorpasz- és a combizom is – egész nap összehúzott, ernyedt állapotban van, ezeket fontos lenne kinyújtani, a hátsó – hát, a far, a hátsó comb és a vádli izmait – pedig intenzívebben megmozgatni, hogy kompenzáljuk az elől lévő szűkületeket.

„Dinótartás”

Illusztráció: AFP

A kütyüinket általában a hasunk tájékán tartjuk, lóg a fejünk, mint egy dinoszaurusznak. Így járunk már az utcán is. Jobb lenne, ha úgy olvasnánk a telefonon, hogy valahova felkönyökölve vízszintesen, szemmagasságban tartjuk a készüléket. Beszélgetés közben is lefelé nézve, lehajtjuk a fejünket, a nyak akkor is előrevetül. A bajok megelőzése érdekében húzzuk meg magunkat a fejünknél fogva. Nyújtózzunk meg! - ajánlja Bicskei Izabella. Így a nyaki gerincszakasz visszakerül a hát vonala fölé. Emeljük ki a mellkasunkat, húzzuk hátra és engedjük le a vállakat, érezni fogjuk, hogy összezárnak a lapockák. Húzzuk be a hasat, a csípőt billentsük magunk alá, ne engedjük „hátul maradni”. Nők szülés után, a férfiak pedig a pocakosodásuk után hajlamosak hátul hordani a csípőjüket, elöl ugyanis a súly van - mondta az edző. Azért is vissza kell billenteni, mert nyúljanak a csípőhorpasz-izmok és feszüljenek a farizmok. Ha fenék feszes, még jobban magunk alá tudjuk húzni a csípőnket. Ezeket a nyújtásokat – fejtetőből, kiemelt mellkassal, behúzott hassal, vállakat leengedve – ülés, sőt vezetés közben is elvégezhetjük. Sétáljunk és közben figyeljünk a tartásra. Felkelés után tornázunk kicsit: végezzünk hátrakörzéseket a karunkkal, mozgassuk meg a nyakat, végezzünk csípő- és bokakörzéseket. Ez, az akár csak egyperces mozgássor is sokat segít. De még jobb, ha napközben is eszünkbe jut és párszor átmozgatjuk magunkat. A test okos, akarja a jót és mindig vissza akar állni az egyensúlyára. Ha eljutunk edzeni, utána azt érezzük, jobb a hátunk, egyben vagyunk. Bármilyen keveset is tudunk mozogni, az is használ: emlékezteti az izmot a normális állapotára” - biztatott Bicskei Izabella.