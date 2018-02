Fejleszt a TEK - "Mozgó vezetési pontot" vettek

Mozgó irányítási központot vásárolt magának a Terrorelhárító Központ (TEK), - ahogy az Egyenruhában blogon írták - olyat, amilyet nemigen láthattak idáig Magyarországon. A járműről készült fotók januárban szivárogtak ki.

A blog azt állította, hogy a képeken egy szupertitkos, páncélozott kamion látható. A TEK a napokban elismerte - írja a 24.hu - , hogy a svéd Scania gyártól vásároltak egy R730-at. Az új sorozathoz tartozó kamion 52,5 millió forintba került. Ebben az árban azonban nincsenek benne azok a technikai eszközök, felszerelések, amelyeket a jármű hátsó dobozába építettek be. A blog szerint az ilyen járművek ára felmehet akár 400 millióra is. A TEK Veres Dávid I. kerületi képviselő adatkérésére válaszolva azt írta, azért szerezték be a Scaniát, hogy más rendvédelmi szervekhez hasonlóan a TEK-nek is legyen mozgó vezetési pontként használható gépjárműve. A kocsi technikai képességeiről, a páncélzatról és a kiegészítő felszerelések adatairól nem adtak információt. Arra hivatkoztak, hogy a TEK vezetőjének döntése alapján ez tíz évig nem hozható nyilvánosságra. A terrorelhárítók szerint az adatkorlátozás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adatok megismerhetőségéhez fűződő érdeknél.

A portál emlékeztetett: a Pintér Sándor belügyminiszter által januárban kiadott összesítés szerint a rendőrség az Orbán-kormány 2010-es megalakulása óta összesen 56 milliárd forintot költött gépkocsi-beszerzésre. A legnagyobb keretet tavaly kapták, amikor 30 milliárdot hagytak ott az autókereskedőknél. 2017-ben egyebek mellett 832 Skodát, 580 Mercedest, 450 Suzukit, 379 darab Volkswagent és 211 Audit vásároltak.

lásd még: Félnek? - Őrülten fegyverkezik Kövér László