Szívünkre vesszük az extrém hideget

Csütörtökön még mindig nagyon fagyoskodnunk kell, annak ellenére, hogy a Meteo Klinika információi szerint a magasban már megkezdődik a melegedés. Az erre érzékenyek gyenge melegfronti hatást érezhetnek, de továbbra is terheli a szervezetet az extrém hideg. A szívbetegek állapota romolhat, keringési problémák, rosszullét is előfordulhat és ingadozhat a vérnyomás is. A reggeli kemény fagyokban könnyen és gyorsan át lehet fagyni, kesztyű, sapka és sál viselése is erősen ajánlott. Ilyen hidegben nem elég, ha vastagon, rétegesen öltözünk fel, mozogni is kell. Levesekkel, teákkal felmelegíthetjük magunkat, de segíthetnek a melegítő hatású fűszerek is. Az alkohol viszont árt, mert a melegítő hatása révén nem érzékeljük kellőképpen a hideget.

Illusztráció: MTI/Varga György

Az egész nap kitartó fagyos levegő felerősíti a kopásos jellegű ízületi bántalmakat. A végtagfájdalom ellen a káposztapakolás vagy az almaecetes borogatás megoldást nyújthat, emellett fontos az is, hogy folyamatosan melegen, állandó hőmérsékleten tartsuk a sajgó testrészeket. Fokozott a görcshajlam, hasi- és izomgörcsök is felléphetnek, ezeket magas magnéziumtartalmú ételek, mint például a mandula, a kesudió, vagy a B6-vitaminnal társított magnézium kapszula fogyasztásával lehet megelőzni. Autóvezetésnél legyünk óvatosak és figyelmesek, annál is inkább, mert este megint eshet a hó is.