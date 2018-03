"A gólok semmire nem jelentenek garanciát"

A válogatottságra most még nem gondol Böde Dániel, aki szombaton remek játékkal vette ki a részét csapata, a Ferencváros Honvéd elleni 5-2-es győzelméből.

Még szerda este is erősen kérdéses volt, hogy az újból téliesre váltó időjárási körülmények közepette megrendezik-e a labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseit, a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos döntésééig azonban mindenki úgy készül, hogy az eredeti terveknek megfelelően március 3-a a második "tavaszi", azaz a 21. kör játéknapja. A zord körülmények ellenére is folytatódott tehát a munka országszerte, így a Videotont három ponttal megelőző, ezzel listavezető FTC-nél is, amelynek csapatkapitánya, Böde Dániel a Diósgyőr elleni mérkőzést és az új esztendőt tekintetve is bizakodó.

"Mindenféleképpen úgy készülünk, hogy lesz mérkőzés szombaton. A heti munkánkra annyiban hat ki az időjárás, hogy ezekben a napokban újra műfüvön kell edzenünk, ami nem a legmegfelelőbb, de természetesen ugyanúgy edzünk, csináljuk tovább a dolgunkat" – mondta el lapunk érdeklődésére a csatár, aki igencsak bekezdett a kispestiek elleni idénynyitón, két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a bajnoki éllovas fölényes hazai győzelméhez. A 31 éves játékos teljesítményével a forduló legjobbja lett.

"Bízom benne, hogy az idei év sokkal több pozitívumot tartogat számomra, mint a tavalyi" – utalt a több nehézséggel tarkított esztendőre Böde, aki az őszi idény végén combsérülése miatt volt kénytelen kihagyni mérkőzéseket. Hozzátette: a téli felkészülés során minden edzésen részt tudott venni, így mostanra utolérte magát.

Idénykezdet Madocsán is Nem tudni, hogy a télies időjárás mennyiben befolyásolja a hazai labdarúgó-bajnokságok hétvégi menetrendjét, a versenykiírás szerint azonban a Tolna megyei II. osztályban szereplő, évek óta Böde által felkészített Madocsa a Bátaapáti csapata ellen megkezdi szereplését. Várhatóan az FTC támadójával a kispadon. "Amikor ütköznek a meccsidőpontok, természetesen megoldott a helyettesítés Madocsán, ám most, hogy szombaton játszunk a Diósgyőr ellen, a vasárnapi edzés után még éppen hazaérnék" – számolgatott a támadó.

Ha az élvonalbeli ellenfelek nem is, a nemzeti együttes szurkolói mindenképpen abban bíznak, hogy a 2015/2016-os bajnokság gólkirályát a jövőben elkerülik a sérülések és a formája tartós lesz, a 20-szoros válogatott labdarúgóra ugyanis valószínűleg a október végén kinevezett szövetségi kapitány, Georges Leekens is számít majd. Mivel a futballválogatott március 23-án Kazahsztán, majd négy nappal később Skócia ellen hazai pályán játssza le első idei találkozóit, a belga szakember hamarosan megnevezi a kerettagokat Böde innen nézve lényegében a legjobbkor rukkolt elő remek teljesítménnyel.

"A válogatott mérkőzésekig még van hátra három hét, így ezzel egyelőre nem foglalkozom, csak a Diósgyőr elleni meccsre koncentrálok. Szeretnék ismét gólokat rúgni, hát persze, de a legfontosabb, hogy győzzünk, hiszen a bajnoki cím a célunk" – árulta el a Népszavának nyilatkozó játékos. - Az, hogy legutóbb kétszer betaláltam mert jól jött ki a lépés és talán egy kicsit szerencsém is volt, nem azt jelenti, hogy minden mérkőzésen kettőt fogok rúgni. Pedig én volnék a legboldogabb, ha ez sikerülne – mondta Böde Dániel.

Mindezt persze valószínűleg a Ferencváros edzője, Thomas Doll és Georges Leekens sem bánná.

Elmaradt kupameccsek Már kedden tudható volt, hogy a budapestiek 4-0-s előnyéről folytatódó Magyar Kupa-nyolcaddöntő, a megyei első osztályú Sényő és a másodosztályú bajnokságot vezető MTK Budapest összecsapása elmarad, szerdán azonban a Budapest Honvéd – BFC Siófok (NB II) találkozót is elhalasztották a kupavisszavágók közül. Az eredmények: Vác (NB II) – DVTK 0-1 – továbbjutott a Diósgyőr 3-0-val; Dorog (NB II) – Debrecen 2-3 – továbbjutott a DVSC 4-4-es összesítéssel, idegenben lőtt több góllal; Békéscsaba (NB II)–Nagykanizsa (megyei I) 1-0 – továbbjutott a Békéscsaba 4-1-gyel, Balmazújváros – ETO FC Győr 0-0 – továbbjutott a Balmazújváros 3-2-vel. A Puskás Akadémia – ZTE (NB II) párharcot hosszabbítás után a hazaiak nyerték 2-0-ra, így a felcsúti csapat 2-1-es összesített eredménnyel jutott tovább.

Hatos Szabolcs