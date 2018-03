Elengedte veje kezét Trump

Elvesztette a szigorúan titkos adatokhoz való hozzáférését Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner. Befolyása ezáltal jelentősen csökken.

A döntést Trump kabinetfőnöke hozta meg. John Kelly emellett arról is döntött, hogy leminősíti a Fehér Ház tucatnyi munkatársának biztonsági fokozatát, ami szintén azt jelenti, hogy nem férhetnek hozzá a „top secretnek” minősített információkhoz. Azokról a személyekről van szó, akik nem állandó, hanem csak ideiglenes biztonsági jogosultságot kaptak.

Nemrégiben derült ki, amikor családon belüli erőszakkal vádolták Rob Portert, a Fehér Ház volt személyzeti főnökét, hogy sem Kushner, sem több más Trump környezetéhez sorolható személy nem kapta meg állandó biztonsági besorolását, ami azt jelenti, hogy bő egy év óta ideiglenes engedéllyel nyerhettek betekintést a legtitkosabbnak minősített iratokba. Ez teljességgel szokatlan eljárás a Fehér Ház történetében. Trump ugyan megtehette volna, hogy állandó engedélyt ad vejének, a döntést azonban kabinetfőnökére, Kellyre bízta. Az elnök lánya, Ivanka Trump férje tanácsadóként dolgozik a Fehér Házban. Mint a Politico portálja írja, az érintetteket csütörtökön értesítik arról, hogy mely dokumentumokba nyerhetnek ezután betekintést, s melyekbe nem.

Az amerikai média már napokkal korábban azt közölte, hogy küszöbön áll egy ilyen döntés. A Washington Post szerint Kushner azért nem kapta meg az állandó biztonsági engedélyt, mert a Fehér Házban egyesek erős szkepticizmussal figyelték, hogy igen jó kapcsolatot alakított ki külföldi kormányzati tisztségviselőkkel. Ez önmagában ugyan még nem lenne akkora baj, az azonban igen, hogy erről nem hivatalos csatornákon keresztül értesültek. Sokan azzal vádolták Kushnert, hogy megfelelő kormányzati tapasztalat nélkül folytat fontos tárgyalásokat, ráadásul ezeken üzleti érdekeltségeit helyezi előtérbe. A befolyásos lap szerint így egy-egy külföldi kormányzat lehetőséget kap arra, hogy befolyásolja Kushnert. Rod Rosenstein amerikai igazságügyi miniszterhelyettes már a hónap elején tájékoztatta a Fehér Házat a Kushnerrel kapcsolatos „problémákról”.

Mint a Washington Post biztonsági körökre hivatkozva rámutatott, az Arab Emírségekben, Kínában, Izraelben és Mexikóban is komolyan fontolóra vették, miként manipulálhatnák az amerikai elnök vejét. A Fehér Ház tapasztalt munkatársait kifejezetten aggasztotta, hogy Kushner túlzott naivitásról tesz tanúbizonyságot külföldiekkel folytatott tárgyalásain, s így azok fontos információkat húzhatnak ki belőle. A lap szerint nem véletlen, hogy több tárgyalópartnere közvetlenül csak vele akart beszélni, s nem az elnöki hivatal tapasztaltabb személyiségeivel.

Jared Kushner ezért a 2016-os amerikai elnökválasztás Oroszország általi befolyásolását feltáró különleges ügyész, Robert Mueller látókörébe is került. Az elnök vejét az ügy kapcsán a képviselőház és a szenátus titkosszolgálati bizottsága is meghallgatta. Kushner 2016 júniusában részt vett egy találkozón, amelyen egy orosz ügyvédnő is megjelent. A megbeszélésen az akkori demokrata elnökjelöltet, Hillary Clintont lejárató anyagokról volt szó. A Kreml és Trump folyamatosan tagadják, hogy összejátszottak volna az amerikai elnökválasztás előtt. Médiaértesülések szerint Mueller nemcsak Kushner oroszországi, hanem kínai és katari kapcsolatai után is nyomoz.

John Kelly döntése egyértelműen azt jelenti, hogy Kushner befolyása jelentős mértékben csökken a Fehér Házban, már csak azért is, mert nem kapja meg a titkosszolgálatok lehallgatásaiból származó információkat, az amerikai kémhálózat által készített legfontosabb jelentéseket sem. Arról sem értesülhet, hogy az amerikai hadsereg hol hajt végre dróntámadásokat, illetve hol készül titkos bevetésekre.

