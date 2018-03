Újságíró-gyilkossság - Fico irodájáig érnek a maffiaszálak

A szlovák kormánykoalíció legerősebb pártjáig, a Robert Fico vezette Smerig, sőt egészen a miniszterelnök hivataláig érnek az olasz maffiaszálak. Ez derült ki a brutálisan meggyilkolt Jan Kuciak utolsó, befejezetlen riportjából, amelyet halála után hozott nyilvánosságra az Aktuality portál. A ’Ndragheta szlovákiai ténykedésének feltárásán az aktuality.sk és Kuciak nem magányosan, hanem a Cseh Oknyomozó Újságírásért Központtal, az olasz Investigative Project of Italyval és a nemzetközi Organized Crime and Corruption Reporting Projecttel közösen dolgozott. A brutális kettős gyilkosság után (Jan Kuciakkal együtt lőtték agyon élettársát is) Tibor Gaspar szlovák rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón maga is megerősítette azt az információt, hogy a merényletnek lehetnek Csehországba vezető szálai is. A prágai rendőrség is hasonló véleményen lehet, mert úgy ítélte meg, hogy Pavla Holcová cseh oknyomozó újságíró élete is veszélyben lehet, ezért a továbbiakban védőőrizetet kap, közölte a prágai Respekt hetilap információja alapján a pozsonyi Új Szó. Holcova ugyanis az elmúlt másfél évben együtt dolgozott Kuciakkal azon a tényfeltáró riporton, amely befejezetlenül is képes volt megrengetni a szlovák politikát.

A nyilvánosságra hozott riportból kiderül, a történet 13 évre nyúlik vissza, és már a második Dzurinda-kormány is érintett lehet egyik minisztere, a fiatal újságíró meggyilkolásának megrendelésével gyanúsított Pavol Rusko személyében. A Markíza tévé korábbi tulajdonosa, nagyvállalkozó ellen több büntetőeljárás is folyik, Rusko nemrég meg is fenyegette az újságírót, de egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy meggyilkolása mögött is valóban ő állna. Az viszont kiderült, hogy ő hozta össze az olasz maffia Szlovákiába menekült képviselőjével azt a fiatal modellt, Mária Troskovát, aki viszont jelenleg Robert Fico miniszterelnök asszisztense. A szlovák rendőrség tegnap, a cikk megjelenése után jelezte, Troskovát is kihallgatják, hiszen 2011-ben közös céget hozott létre az olasz „üzletemberrel”, Antonino Vadalával. Vadala mellett több olasz „vállalkozó”, a ’Ndragheta több családja is az oknyomozó célkeresztjébe került. Közülük többen is a Smer nyílt támogatói.

Nem bíznak a rendőrségben „Folytatnunk kell, amit Jano elkezdett”, nyilatkozta Monika Tódová, Szlovákia legismertebb oknyomozó riportere, a Denník N munkatársa az Új Szónak. A rendőrfőkapitány arra biztatta az újságírókat, hogy ha veszélyeztetve érzik magukat, forduljanak védelemért a rendőrséghez. Ám több újságíró jelezte, nem bíznak a rendőrségben. Todova szerint nem is bízhatnak a hatóságokban, mindaddig, míg nekik kell felderíteniük nyilvánvaló adócsalásokat, míg a médiajelzések ellenére sem indít az adóhatóság kivizsgálásokat, a bűntettek pedig büntetlenül maradnak, főleg azok, amelyek befolyásos emberekkel függnek össze.

Gál Mária