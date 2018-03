Csúcson a gázfogyasztás

Az elmúlt napok téli gázfogyasztási rekordokat hoztak és tavaly is tovább nőtt az ország felhasználása - tudtuk meg. Kedden, illetve – az előzetes adatok szerint – szerdán is egyaránt 66 millió köbmétert fogyasztott az ország, ami téli rekord - közölte a Népszavával a központi gázvezetékeket üzemeltető, Mol-tulajdonú FGSZ Földgázszállító. (Egy „gáznap” reggel 6-tól másnap ugyaneddig tart.) Ebből körülbelül 35 millió köbméter származott a hazai gáztárolókból, 7 millió pedig a belföldi kitermelésből. A fennmaradó 23 millió köbméter nagyobb része Ukrajna, kisebb része Ausztria felől érkezett az országba. Az érték meg se közelíti a 2005 februárjában, illetve 2006 januárjában mért 90 millió köbméteres eddigi csúcsot, de még a tavaly januári 70 millió köbmétert sem. A hazai gázellátó-rendszer mindemellett ma már közel 190 millió köbméteres igényt is képes kiszolgálni. (Ez egyesekben már-már a túlbiztosítottság érzetét kelti, ám ezt a vélekedést az FGSZ nem osztja.) Korábbi számításaink szerint a hazai tárolókban még körülbelül egymilliárd köbméter gáz érhető el, a vész esetén felhasználható 1,2 milliárd köbméteres - ilyen okból még soha meg nem nyitott - biztonsági készleten túl. Az ellátás teljességgel zavartalan – biztosította lapunkat Terhes Kristóf, az FGSZ vezérigazgatója.

Tavaly a szállítási adatok tanúsága szerint 7,3 százalékkal 10,3 milliárd köbméterre nőtt a hazai gázfogyasztás – tudtuk meg Terhes Kristóftól. 2016-ban a bővülés 7,8 százalékos ütemet mutatott, vagyis az emelkedés kissé szelídül. Az érték mindazonáltal továbbra is messze elmarad a 2005-ös év 14,4 milliárd köbméteres csúcsfogyasztásától; eszerint a négy évvel ezelőtti 8,3 milliárd köbméter a mélypont.

A tavalyi bővülést a vezérigazgató egyértelműen a 2017-es év januárjának szokatlanul hideg időjárására vezeti vissza. Ezt az is alátámasztja, hogy a most, február végén beköszöntött hidegek ugyanazokat az értékeket hozzák. (Egy ökölszabály szerint télen minden Celsius-fok-változás körülbelül kétmillió köbméterrel módosítja fel-le a napi fogyasztást.) Terhes Kristóf szerint eme adatokat nem befolyásolták érdemben sem energiatakarékossági beruházások, sem más fűtési eljárások választása, se az általános gazdasági mutatók. Ebből a szempontból az idei, rendkívül enyhe év eleji másfél hónap az éves gázfogyasztás újabb visszaesését hozhatja majd. Az elkövetkező hetek tekintetében az FGSZ vezérigazgatója emlékeztetett a várható hőmérséklet-emelkedésre, a jelentősen tovább növelhető behozatalra és az 1,2 milliárd köbméternyi biztonsági készlet meglétére is. A közműhivatal tegnap indulatos közleményben ismételte meg, hogy biztosított az ország gázellátása.

Áramfogyasztás-rekord Kedden tovább emelkedett a hazai áramfogyasztás: a "rendszerterhelés" este 6 után nem sokkal 6742 megawatton (MW) tetőzött - tudtuk meg a villamosenergia-rendszer egyensúlyáért felelős Mavirtól. Az érték már közelíti a tavaly január 11-én mért 6780 MW-s csúcsértéket. A fő ok a hideg és a sötét. A többletigényeket elsősorban gázerőművek segítségével, illetve a behozatal bővítése révén elégítik ki.

Marnitz István