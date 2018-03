Kiírták az igazgatói pályázatot a kaposvári színház élére

Kiírták a pályázatot a kaposvári színház direktori posztjára, az érdeklődőknek harminc napjuk van, hogy jelentkezzenek a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. A somogyi megyeszékhelyen az elmúlt bő évtizedben ez már a negyedik igazgatói pályázat: míg Babarczy László 1978-tól 29 éven át vezette – és tette európai hírűvé – a társulatot, addig utódainak csak töredékidő jutott. Znamenák István csak egy évadra kapott lehetőséget a városi közgyűléstől, Schwajda György két évvel a kinevezése után elhunyt, a 2010-ben kinevezett, majd öt évre rá újraválasztott Rátóti Zoltán hivatalosan családi okokra hivatkozva mondott le 2016-ban. Azóta megbízott vezető, a színházi világhoz korábban semmilyen szállal nem kötődő Fülöp Péter vezeti az intézményt – őt néhány hónappal lemondása előtt Rátóti hívta gazdasági igazgatónak -, tavaly augusztus óta miniszteri külön engedéllyel, ugyanis elvileg egy évnél tovább nem lehet megbízott igazgató.

A titulusa a szerdán közzétett pályázat alapján viszont akár hivatalossá is válhat, ugyanis a kaposvári önkormányzat a felsőfokú színészvégzettség és az öt éves, színházi szakmai gyakorlat mellett a jogász és a közgazdász képzettséget is szakirányú végzettségként fogadja el, emellett a hároméves, előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat is kiválthatja a fél évtizedes szakmai múltat. Utóbbi két kitétel egyértelműen Fülöp Péternek kedvez, hiszen éppen három éve dolgozik a Csikyben, s jogász és közgazdász diplomával bír.

És a város vezetésének jelentős támogatásával, annak ellenére, hogy a teátrum – már Rátóti idejében elkezdődött – hanyatlását a csökkenő bérletszám is jelzi, ráadásul szakmai okokból a társulatból folyamatosan távoztak vezető, s a közönség által kedvelt művészek. Másokat a két utolsó igazgató rúgott ki, jellemzően jogellenesen, ahogy ezt több alkalommal a munkaügyi bíróság meg is állapította. A leendő igazgató egy új, 9 milliárdért felújított színházépületbe költözhet be jövőre – az már kiderült, hogy az idén októberre tervezett avató díszelőadásra legkorábban 2019 tavaszán kerülhet sor a jelentős építési csúszás miatt -, az viszont már a nyárra eldől, ki kell-e cserélni a névtáblát a direktori ajtón. A szakma szerint erre kevés az esély.

