A hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelemről a Fidesz és médiája nagyban hallgat, a hírekben sem igazán mondták be, csak a saját elmebeteg Soros szlogenjüket harsogják. Ez egyben a félelem jele is, mert látják, hogy milyen sokan mentek el szavazni, ráadásul ellenük. De hiába próbálják elhallgatni ezt a ellenzéki sikert, amely reményt ad arra, hogy április 8-án is valami hasonló történhet. És a közösségi fórumokon bőségesen tájékozódnak az emberek a Fidesz vereségéről.

Makovics János