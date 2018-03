Megújítja a CDU-t Merkel utódjelöltje

Annegret Kramp-Karrenbauert rekord többséggel választották meg a CDU főtitkárának. Nemcsak a párt, hanem évek múltán Európa erős emberévé is válhat.

Németországban nem könnyű személyi döntést hozni. Sem a politikában, sem a társadalom más szegmenségben, akár a sportban. Ha ugyanis valakit felelős pozícióba neveznek ki, az, ha nem is egy életre szól, de akár egy emberöltőig is eltarthat. Míg 1990 óta – George Leekensszel bezárólag – 16 labdarúgó szövetségi kapitány irányította a magyar nemzeti tizenegyet, a német Nationalelfnél mindösszesen csak öt kapitány fordult meg. A második világháború óta Németországnak – beleértve természetesen az NSZK-t is – csak kilenc kancellárja volt, szemben Olaszországgal, ahol Paolo Gentiloni a 42. olasz kabinet élén áll. A németek szeretik a stabilitást, s ezt garantálta is számukra Angela Merkel. Csakhogy ő sem maradhat örökké hivatalban. 63 éves, amennyiben az SPD tagsága is igent mond a nagykoalícióra, ez lesz az utolsó kancellári megbízatása. Ki kell jelölnie utódát, amit hamarabb megtett, mint azt bárki sejtette: Annegret Kramp-Karrenbauert, Saar-vidék volt miniszterelnökét tette meg a kereszténydemokrata párt főtitkárának.

Merkel mintha egykori önmagát látná a törékeny, de határozott Kramp-Karrenbauerban. A jelenlegi kancellár az utódlás tekintetében ügyesebb volt egykori mentoránál, Helmut Kohlnál, aki nem gondoskodott időben pártja fiatalításáról, így csúfos véget ért pályafutása a CDU élén. Merkelnek azonban a kereszténydemokraták hétfői rendkívüli kongresszusán úgy sikerült előkészítenie ezt a folyamatot, hogy szinte egy csapásra elhallgattatta pártja konzervatívjait és visszanyerte tekintélyét a CDU-n belül.

A kongresszuson sokan már bóbiskoltak, amikor a Saar-vidéki miniszterelnök lépett a pulpitusra. Ekkor már túl voltak Merkel beszédén, a szociáldemokratákkal megkötött koalíciós szerződés ismertetésén, majd jóváhagyásán. Annegret Kramp-Karrenbauer így egy nem túl hálás időpontban kezdett beszélni, s próbálta meggyőzni a jelenlévőket arról, hogy ő a legalkalmasabb személy a főtitkári tisztségre, ám hamar sikerült magára vonnia a hallgatóság figyelmét.

- Nem kedvelik az emberek azokat a politikusokat, akik elhárítják maguktól a felelősséget, hanem azokra néznek fel, akik azt mondják: „Meg tudom csinálni, meg is akarom. És meg is fogom”. A terem felélénkült. A szónok ugyanis rátapintott a CDU legnagyobb problémájára: a 13 éve tartó kormányzás után mintha túlzottan elkényelmesedett volna, kevés igazi impulzus éri. Kramp-Karrenbauer legfontosabb feladata ezért az lesz, hogy felrázza a tagságot. Emlékeztette hallgatóságát a CDU három pillérére: konzervatív, keresztényszociális és liberális gyökereire. Mindhárom irányzat ugyanúgy befolyásolja a pártot, de továbbra is a keresztény emberkép megvalósítása a céljuk. Szinte megismételte Merkel gondolatait, valahogy azonban a küldöttek lelkesebben hallgatták őt, mint a kancellárt. 98,8 százalékkal választották meg főtitkárnak – sosem látott szavazati arány a CDU történetében.

Hatalmasak az elvárások vele szemben, hiszen bár valamelyest javult a hangulat a német kereszténydemokratáknál, attól még tény marad: a tavaly szeptemberi gyászos választási eredmény után új lendületet kell adni a CDU-nak egy olyan helyzetben, amikor a belügyi, valamint a pénzügyi tárcát a CSU, illetve az SPD kapta meg a még meg sem alakult nagykoalícióban. A kereszténydemokraták népszerűsége négy év alatt nyolc százalékkal csökkent.

Kramp-Krarrenbauernek minden adottsága megvan a csoda véghezvitelére. Merkelhez hasonlóan a nyugodt erő képviselője, remek kommunikátor, óriási küzdő, amint ezt a tavalyi Saar-vidéki tartományi választás is megmutatta: akkor reménytelen helyzetből hozta fel pártját.

Ha sikerül megfelelnie az elvárásoknak, akkor semmi sem mentheti meg őt attól, hogy Angela Merkel utóda legyen, vagyis a CDU következő elnöke és akár Németország következő kancellárja. Márpedig ha ez valóban így lesz, akkor előbb-utóbb nemcsak pártja, illetve az ország, hanem az egész Európai Unió számára vissza kell adnia a stabilitást.

Vérbeli politikus Kramp-Karrenbauer

Ami eddigi pályáját illeti, 1962-ben a Saar-vidéki, a francia határ mellett fekvő Völklingenben született. 1969-1973 között Püttlingenben járt általános iskolába, majd szülővárosában végezte el a középiskolát a Marie Luise Kachnitz Gimnázium hallgatójaként. 1982-ben érettségizett. 1984-től politológiát és jogtudományt tanult a Trieri, illetve a Saarbrückeni Egyetemen.

Már 1981-ben belépett a CDU-ba. A párt ifjúsági szervezete helyi szárnyának elnökségi tagja volt, 1985-től a püttlingeni CDU elnöke. A felsőoktatási intézmények elvégzése után 1991-től a CDU Saar-vidéki tervezési referense: végzettségének megfelelően a politológiát és a jogot érintő kérdések tartoztak hozzá. 1991-től Peter Müller, a CDU tartományi frakcióvezetője, későbbi tartományi miniszterelnök személyes referenseként dolgozott. 1999-től 2012-ig a CDU női szervezetének munkáját irányította.

Az utóbbi években gyorsult fel politikai karrierje. 2010-ben került be a kereszténydemokraták elnökségébe: a párt kongresszusán 57,45 százalékot szerzett. 2012 decemberében már 83,86 százalékkal erősítették meg pozíciójában. Újabb két évvel később, 2014 decemberében, Kölnben, 85,16 százalékával ő érte el a legjobb eredményt az elnökségi tagok közül. 2016-ban ezt is meg tudta toldani: akkor Essenben 85,24 százalékos eredményt ért el.

Ami tisztségeit illeti, 2000-től különféle miniszteri tárcákat töltött be a Saar-vidéki kormányban. 2011 májusában 97,02 százalékkal választották meg pártja Saar-vidéki elnökének, augusztusban miniszterelnök lett. 2012 januárjában azonban felbomlott az általa irányított Jamaica-koalíció. A választáson pártja simán nyert, nagykoalíció jött létre. A 2017-es tartományi választáson a CDU meglepetésre 40,7 százalékot szerzett, a nagykoalíció folytatódott. Miután azonban CDU-főtitkárrá választották meg, lemondott a miniszterelnöki tisztségről. Egy 2017 decemberi felmérés szerint a megkérdezettek 45 százaléka vélte úgy: alkalmas lenne Angela Merkel utódának.

Kramp-Karrenbauer római katolikus vallású, 1984-ben ment férjhez a mérnök Helmut Karrenbauerhez. Három közös gyermekük született, Püttlingenben élnek.

Rónay Tamás