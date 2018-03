Középutas megoldások

A magyar főváros végre magát alakítja a Jennifer Lawrence főszereplésével készült kémkrimiben.

A nyugalmazott CIA ügynök, Jason Matthews azonos című regényéből született Vörös veréb nagy ambíciókkal indult a kémműfaj kliséinek lerombolására. Keresi az arany középutat a zsáner szórakoztató és a reális hangvételű művek között. Nem olyan harsányan szórakoztató, mint egy James Bond-film, de nem is merül olyan mélyre, mint egy komolyan vett John le Carré-adaptáció.

Matthias Schoenaerts és Jennifer Lawrence

Egyszóval, "bátrak vagyunk, meg nem is" érzése van a nézőnek, hiszen a főszerepre egy igazi nagyágyút, Jennifer Lawrence-t szerződtették, aki már többször bizonyította, hogy különlegesen jó színész (A hallgatás törvénye, Napos oldal, Anyám!). A Vörös verébben Dominika Egorovát alakítja, aki kisiklott balerinai karrierje után kényszerből kémnek áll: elvégzi a Veréb Iskolát, ahol arra képeznek ki csodálatosan szép fiatalokat, hogy szexszel bármit megszerezzenek. Dominika kakukktojás, mert ő azzal éri el, amit akar, hogy nem adja oda magát. Mielőtt ebből nagyobb baja lenne, kap egy feladatot, méghozzá Budapesten: egy amerikai ügynököt, Nate Nash-t (Joel Edgerton) kell behálóznia. A film erőssége, hogy nem az akcióra alapozza a feszültséget, hanem igyekszik drámai lenni. A forgatókönyvírók jó munkát végeztek, pattogósra írták át Matthews regényét, nem karaktergyakorlatról van szó, hanem igazi kémkrimifordulatokról, amelynek a hátterében egy tégla áll a szervezetben. Ezen felül Dominikának vannak egyéb céljai is – de ezt nem árulom el, mert spoilerezés lenne.

Az viszont kockázat nélkül elárulható, hogy igen erős a film atmoszferikussága: a képeket átjárja a noir hangulat. Olyan, mintha a napjainkban játszódó történetben visszatért volna a hidegháború kegyetlensége. Vagy el sem múlt soha. Ehhez a hátteret magabiztosan hozza Budapest, hiszen számos külső helyszínen is forgattak, és öröm, hogy a magyar főváros most a legtöbb esetben önmagát alakítja. A magyar mozinézőnek pedig az is külön feladat, hogy felfedezze a magyar szereplőket kisebb szerepekben. Vagy nem is olyan kicsikben: Anger Zsolt például a budapesti orosz nagykövetet játssza el. Finom iróniával.

Kérdés a vegyes szakmai fogadtatás ismeretében, hogy mit hiányolt számos kritikus a Vörös veréb kapcsán. A mű talán legnagyobb hibája, hogy túlságosan korhatárbarát akar lenni. Noha a magyar mozikban is 18-as karikával figyelmeztetik a potenciális nézőket, de magát a művet tekintve semmi durva látnivaló nincs benne. A szex az explicit jelző közelébe sem kerül, a kínzások és az akciók vértelenek. Mi tagadás: én is sokkal elégedettebb lennék, ha mondjuk Paul Verhoeven rendezte volna a Vörös verebet a megbízható iparos Francis Lawrence helyett.

Csákvári Géza