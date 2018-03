Innen nézve - Az illemhely ajtajában

Nem túl friss a hír, de Hágában még mindig beszédtéma, hogy lemondott a tisztségéről Halbe Zijlstra, a hazudós holland ex-külügyminiszter. Abból kerekedett belpolitikai botrány, hogy bevallotta: füllentett, amikor azt állította, hogy 2006-ban részt vett egy olyan találkozón, amelyen az orosz elnök is jelen volt. Odáig nem ment el, hogy azt állította volna, személyesen is tárgyalt Putyin elnökkel, mindössze annyit mondott, „hallotta”, hogy Nagy Oroszország létrehozásának tervéről beszélt a résztvevőknek. Ebből aztán egy hazugságlánc kerekedett, most pedig vette a kalapját, mert Hollandiában nem maradhat tárcavezető, aki elveszíti a hitelességét.

Innen nézve nem is értem a történteket. Mondtam is a liberális vejemnek, hogy egyszerű közép-európaiként fel sem tudom fogni, érdemes-e egy ilyen botlás miatt politikai harakirit elkövetni. Ma már kit érdekel, hogy ott volt-e 2006-ban azon a találkozón vagy nem? Hallotta ezt az ominózus kijelentést, vagy sem? Persze lehet, hogy nem nekünk, hanem nekik van igazuk, amikor felháborodnak egy politikus tódításain, és valójában a mi vevőkészülékünkben lehet a hiba, mert már teljesen immúnisak vagyunk a politikai szereplők valótlan kijelentéseire.

Minél több emberrel beszélgettem Hágában a történtekről, annál inkább kezdtem megérteni a holland politikust. Valójában teljesen mindegy a hazugság tárgyának dátuma, a hazugság akkor is hazugság marad.

Eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy hazai példa is. Miniszterelnökünk 2009-ben (akkor még ellenzéki vezetőként) azzal hírelte a csaknem teljes magyar sajtót, hogy az Egységes Oroszország Párt kongresszusán találkozott Putyin miniszterelnökkel, akivel Szentpéterváron „az orosz-magyar kapcsolatok jövőjéről tárgyalt”. Feltehetően valóban találkoztak, hiszen tejesen rendjén van, ha egy ilyen kongresszuson a külföldi meghívottak összefutnak a vendéglátók vezető politikusaival. Ezzel kapcsolatban Orbán (sőt: Szijjártó Péter!) is „tárgyalásról” beszélt, és mint tudjuk, Orbán (sőt: Szijjártó Péter!) sosem hazudik. Az orosz fél is megerősítette a hírt, tehát nemcsak Orbán találkozott Putyinnal, Putyin is találkozott Orbánnal. Az más kérdés, hogy akkoriban a Fidesz elnöke "megbeszélésekről" nyilatkozott, ezzel szemben az oroszok "spontán találkozót" említettek. Ami akár azt is jelentheti, hogy a két úr csak a férfi illemhely ajtajában futott össze.

Most egy új választási hajrá napjaiban elég piti dolognak tűnhet a majd évtizedes füllentést felróni a legesélyesebb politikai párt elnökének. Ráadásul én sem gondolom komolyan, hogy Zijlstra lemondásának hatására az „alcsúti ember” (copyright Váncsa István) hirtelen majd magába száll, és szégyenében visszavonul valamelyik kastélyba, amit Mészáros Lőrinc barát kizárólag neki tart fenn.

Azóta is azon töröm a fejem, mi történne, ha azok a magyar miniszterek, akik szemrebbenés nélkül folyamatosan hazudnak a közvéleménynek, holland példára hirtelen elrestellnék magukat, és íziben benyújtanák a lemondásukat.

Miniszterek híján kitörne a kormányválság.

Somfai Péter