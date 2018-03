Rezsiben is megújulást ígérnek a pártok

A választási kampány egyik slágertémájának ígérkeznek a közműköltségek. Népszerűségük sorrendjében bemutatjuk az egy százaléknál nagyobb támogatottságú hazai pártok ígéreteit.

Fidesz-KDNP

Körkérdésünkre a Fidesz-KDNP nem felelt. Igaz, programot se hirdettek: a kormányról annyi tudható, hogy "folytatják". Központi üzenetük, a "rezsicsökkentés megvédése" megfeneklik az értelem homokpadján. 2013-ig emeltek, majd a beszerzésiár-esés lekövetése és ágazatok tönkretétele révén vágtak a díjakon. Az azóta lezuhant nemzetközi árakat viszont nem érvényesítik. Az EU piacfelszabadítási kérése ellen ama valótlansággal keltek ki, hogy "Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést". A magát befektetőbarátnak nevező Fidesz a közművekből akár drágán is kiűzi a külföldieket, bár még mindig komoly vagyon maradt multikézen. A tulajdonosok pánikszerű forráskivonását hallgatólagos fegyverszünet nyugtatta le. A vevők között megjelent az Orbán-közeli Mészáros Lőrinc és a MET is. Az atomerőmű orosz állami hitelből tervezett több ezermilliárdos bővítéséhez viszont ragaszkodnak, bár annak drága árama könnyen a nyakunkon maradhat. Orbán Viktor a KDNP-nek adta az energiaügyért felelős fejlesztési tárcát és az államtitkári posztot, megvédve Lázár Jánostól is.

Jobbik

A népszerűségi listán második Jobbik a rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét eredeti céljára alkalmatlan, szakmaiatlan politikai marketingterméknek tartja, ami mögül szerintük a kormány is kihátrál. Ehelyett egy igazságosabb, szociálisan érzékeny és a piaci folyamatokat is figyelembe vevő közműdíj-rendszert vezetnének be. A kisfogyasztók nagyobb, a nagyfogyasztók kisebb kedvezményeket kapnának. A szociális támogatásban – melynek terhét a költségvetés, a nagyfogyasztók és az ellátócégek viselnék – figyelembe vennék a világpiaci árakat is. A lakosságnak nem emelkedő, illetve a jelenleginél kedvezőbb rezsit ígérnek. A továbbra is meghatározónak tartott atomenergia mellett támogatják az olyan alternatív energiaforrásokat, mint a szél, a nap és a geotermia. Újra engedélyeznék szélerőművek létesítését és középtávon kiaknáznák a hazai vízenergia lehetőségeit is. Az áramellátás egyensúlyát gázmotorokra bíznák, okoshálózatokkal és elektromos autókkal. Emelnék az energiahatékonyság – a szigetelés, az épületgépészet és a megújulóenergia-rendszerek – támogatását, kiváltképp a lakosság számára.

MSZP-Párbeszéd

A piaci árak kedvező változásait eljuttatnák a lakossághoz, a nemzetközi drágulás viszont nem lehetetlenítheti el a hozzáférést az alapvető közművekhez – ígérik a szocialisták. Minden magyar állampolgár bejelentett lakcímén havonta egy egy köbméter ivóvizet jelképes áron, havi 15 köbméter földgázt és 30 kilowattóra (kWh) áramot pedig a mai díj feléért kaphatna meg. A kizárt fogyasztókat – előrefizetős mérő felszerelésével - a szolgáltatók költségére visszakapcsolnák. Az áram-, gáz- és vízellátásban központi, sávos árrendszert vezetnének be: a nagyobb fogyasztás drágább lenne a többinél. Az – általuk nem várt – nemzetközi emelkedés hatásait az átlag feletti fogyasztásra terhelnék. Felmondanák a paksi bővítésre kötött magyar-orosz szerződést. Új blokkokat csak népszavazás függvényében építenének, de a mostani erőmű élettartamhosszabbítását se zárják ki. Támogatják a megújuló energiákat, hatályon kívül helyeznék a szélerőmű-ellenes szabályokat. Támogatnák az épületek energetikai korszerűsítését: a magánlakások számára évi 161 milliárdos kerettel Otthon-felújítási Alapot hoznának létre.

Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció (DK) havonta háztartásonként az első két köbméter ivóvizet, 50 kWh áramot, illetve a létfenntartáshoz szükséges fűtési célú gázt, áramot, távhőt, illetve – rászorulók esetében - fát ingyen biztosítaná. A közműdíjak alapvetően követnék a nemzetközi piacot. Ez most nem igényelne díjemelést a magas fogyasztási sávban. Hosszabb távon belső tartalékokat halmoznának fel a globális változások hatásai tompítására. Átfogó lakásszigetelési program mellett egymillió háztartási napelem- és szélerőmű telepítését is ösztönöznék. Ezzel hosszú távon 50 százalékos rezsicsökkentés érhető el. Energiapolitikájuk középpontjában az úgynevezett „Újenergia program” áll. Céljuk, hogy 2025-re energiafelhasználásunk egynegyede, 2050-ben pedig kétharmada származna nap-, szél- és geotermikus energiából, illetve biomasszából. Céljuk az energiafüggetlenség Oroszországtól. Ez szükségtelenné teszi a paksi bővítést – e szerződést felbontanák –, sőt a jelenlegi blokkok élettartama lejártát követően az atomenergia-alapú áramtermelés fenntartását is.

Lehet Más a Politika

Az LMP szerint nem szabad gépiesen követni a piaci folyamatokat: az alacsony árú időszakokban alapot képeznének a máskor szükséges díjkiegészítésre. Hosszabb távon az áram árának csökkenését várják, amihez alapvetően a gáz is igazodik, hisz különben a fogyasztók átállnak az áramra. Noha Orbán Viktor kormánya legnagyobb eredményének nevezte a rezsicsökkentést, a magyarok a drágább orosz gázzal fűtenek, Paks 2 pedig a megújulóknál drágábban termelne. Az LMP a régi paksi blokkokat megtartaná azok leállításáig és az atomenergia kivezetéséig, új blokkot azonban – a gázerőművekhez hasonlóan - nem építenének, a szenesek jó része pedig már ma is inkább biomasszával fűt. Új egységeket csak megújulókból terveznek, a szélenergia előtti minden korlátozást eltörölnének. A veszélyes és drága Paks 2 helyett minden családnak egymillió forintot adnának az energiahatékonyság növelésére: szigetelésre, nyílászáró-cserére és fűtéskorszerűsítésre. Okos méréseket és -tarifákat, illetve fogyasztás szerinti ársávokat vezetnének be.

Momentum Mozgalom

A Momentum elvenné a kormánytól a hatósági díjmegállapítás jogát, mert az energia ára nem a miniszterelnök akaratától, hanem a piaci folyamatoktól függ – derül ki a tömörülés rendkívül részletes, az Orbán-kabinet energiapolitikáját élesen támadó válaszából. A hatósági tarifákat, azok elemeit a ténylegesen független energiahivatal állapítaná meg a piaci folyamatok és a valódi rászorultság alapján. A szociálisan rászorulók díjait jövedelemalapú támogatással csökkentenék. Az energiaszegénység mérséklése érdekében 200 milliárd forintos energiahatékonysági programot indítanának. Céljuk, hogy senkinek ne okozzon nagy terhet lakása felfűtése. Azt a megoldást is támogatják, amikor a társasház vagy a köz- és ipari épületek a beruházással elért megtakarításból fizetik ki annak árát. Felmondanák az - „egyre inkább zsarnoki Oroszországgal” kötött - Paks 2-es szerződést, a nukleáris hasznosításról egy új, szakmai alapú energiastratégia megalkotása révén döntenek. A megújuló források – különösen a nap- és szélenergia - hasznosításának átgondolt, de nagy léptékű bővítését elősegítő, kiszámítható befektetői környezetet alakítanának ki.

Együtt

Az Együtt a közműdíjak megállapításában nem szüntetné meg az állam szabályozó és ármegállapító szerepét, de a jelenleginél átláthatóbb és piacibb alapokra helyezné azt. Jobban érvényesítenék a világpiaci áringadozásokat. Biztosítanák a hálózatfenntartás költségeit. Sávos díjak, illetve szociális tarifák helyett megerősítenék az alanyi jogú önkormányzati lakhatási támogatást. Lakossági körben is erősítenék a piaci áram- és gázszolgáltatók ár- és szolgáltatásversenyen alapuló jelenlétét. A víziközmű területen a vízbázis védelme, állami tulajdonban tartása és az elöregedő hálózatok által okozott egyre nagyobb vízveszteség miatt önálló stratégiát alkotnának, döntően erős állami és önkormányzati szerepvállalás mellett. Évtizedes távon érdemben növelnék a megújuló (nap- és szélalapú) energiaforrások arányát, de a szabályok betartása mellett elfogadják a szén- és gázerőműveket is. A nukleáris energiaforrás csökkentését támogatják, teljes kivezetését, illetve újak építését nem. Uniós forrásokra alapozva ösztönöznék a lakossági energiahatékonyság-növelést.

Magyar Liberális Párt

A Liberálisok szerint a közműszolgáltatások terén csak ott szabad hatósági árat alkalmazni, ahol nem biztosítható, hogy a szolgáltatók tisztességes piaci versenyben alakítsák ki a díjakat. A Magyar Liberális Párt szerint a szolgáltatók közötti szabad piaci verseny a fogyasztók érdeke, ugyanis ez vezet a legjobb minőségű és legolcsóbb szolgáltatáshoz. Ebben az esetben a magyar energiaárak a nemzetközi trendeket követnék, ami a gáz esetében most jelentős árcsökkentést hozna. A szociális szempontokat a Liberálisok szerint nem a közműdíjakban kell érvényesíteni és nem tennék sávossá a rendszert. Magyarország behozatal-függőségét a hazai megújulóenergia-termelés bővítésével csökkentenék. Naperőművekre, geotermikus- és szélerőművekre lenne szükség és megvizsgálnák a gazdaságos vízerőmű-telepítési lehetőségeket is. Oroszország helyett más behozatali forrásokat kutatnának fel. A fosszilis energiahordozók után fizetett adónak legalább a felét a megújuló energiatermelés fejlesztésére fordítanák. Felülvizsgálnák a paksi szerződést és a hosszútávú orosz gázszerződést.

Kétfarkú Kutya Párt

Unszolásaink ellenére a Kétfarkúak se fejtették ki rezsielképzeléseiket, bár ők ugyebár úgyis "mindent megígérnek". Korábban már belengették: nem hogy a rezsi eltörlését, de a negatív rezsit, vagyis hogy a szolgáltatók fizetnek majd a fogyasztó számára. A paksi atomerőmű blokkjait Felcsútra telepítenék. A ketfarkukutya.com szerint befoltozzák az ózonlyukat, megnövelik a nap élettartamát, megállítják a globális klímaváltozást és csökkentik Azerbajdzsán károsanyag-kibocsátását. Az embereké mellett a vírusok jogaiért is síkra szállnak.

