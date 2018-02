Pénzt hoz a választás a háziorvosoknak

A háziorvosok is kapnak egy kis pénzt a választások előtt. A 2018 tavaszára ígért újabb 130 ezer forintos többletet még a referendum előtt kézhez kapják – tudta meg a Népszava. (Lapunk ma írt arról, hogy előbbre hozzák a katonák pótlékemelését, még a választás előtt megkapják a többletet.)

A kormány az alapellátás gazdasági megerősítésére a ciklus elején tett ígéretet. A cél az volt, hogy a kártyapénz fedezze a háziorvosi rendelők működtetésének költségeit. Tervbe vették azt is, hogy a ciklus végére tisztes megélhetést biztosítson a háziorvosoknak a praxisuk. Először 2015-ben kaptak a háziorvosi praxisok havonta plusz 130 ezer forintot szabadon felhasználható, úgynevezett rezsitámogatásként. Ezt követően évente újabb és újabb 130 ezer forinttal egészítették ki járandóságukat. Tavaly nyáron az egészségügyért felelős államtitkár, Ónodi-Szűcs Zoltán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 2018-tól járó összeget a tavaszi hónapokban folyósítják.

Lapunknak Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke azt mondta: elvben április elsejétől kapták volna meg az idei évre járó 130 ezer forintot, de a kormány előre hozta az összeg kifizetését. Ezzel – szerinte – a kormány teljesítette a háziorvosoknak tett ígéretét, hiszen az idei 130 ezer forinttal az elmúlt négy évben 520 ezer forinttal növelte a praxisok bevételét. Megjegyezte: eddig valamennyi évben rezsitámogatásként jutott el ez az összeg hozzájuk, most viszont három jogcím – a rezsitámogatás, a kártyapénz, és a gyógyítási indikátorok – között oszlik meg. Selmeczi Kamill hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy ne kapná meg mindenki a 130 ezer forintot. Az érdekvédő jelezte: az összegből az orvosoknak ki kell egészíteniük a náluk dolgozó ápolók, asszisztensek bérét a kötelező bérminimumra.

A kormányzat az elmúlt három évben mindig megpróbálta valamilyen módon teljesítményhez, plusz feladathoz kötni az összeg elosztását, ám ezt a Magyar Orvosi Kamara elnöke, aki eredendően maga is háziorvos, rendre megakadályozta. Például 2015-ban Zombor Gábor, az egészségügyért felelős akkori államtitkár azt szerette volna, ha a 130 ezer forintból a háziorvosok a praxisokban dolgozó ápolónőknek, asszisztenseknek emelték volna a bérét. Egy évvel később, Ónodi-Szűcs Zoltán már határozottan azt mondta: „kérést” is tesznek majd a pénz mellé. Az ő tervei szerint az aktuális 130 ezer forint többletből mintegy 50 ezer forintot csak akkor utaltak volna, ha a háziorvos évente megújítja a praxisába bejelentett páciensek legalább 30 százalékának a törzskartonját. Mindettől a szakállamtitkárság azt várta, hogy az alapellátók három év alatt a teljes lakosságot átszűrik egy kérdőív segítségével. Éger István viszont úgy vélte, hogy az összeg alanyi jogon jár a kollégáinak. Hozzátette azt is, hogy az új típusú kikérdezéses állapotfelmérés páciensenként 30–40 perc, így a feladat havonta minimum 30 óra többletmunkát kívánna.

A mostani összeg kifizetésével a háziorvosi praxisok támogatása 2010-es 69 milliárd forintról, 2018-ra 125 milliárd forintra nőtt. A finanszírozás csaknem megduplázásával sem sikerült a háziorvosi rendszerben a szükséges változásokra sort keríteni. Így például jelenleg is több mint 350 háziorvosi körzetben nincs orvos. A gyakorló gyógyítók 43 százaléka hatvan év feletti.

Danó Anna